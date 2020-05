Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","id":"20200430_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5966e-16ef-4a39-adbb-5006c5da29d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_olaszorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:41","title":"Háromszáz alá csökkent a napi halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerintük ez bukásra ítélt kísérlet.","shortLead":"Szerintük ez bukásra ítélt kísérlet.","id":"20200501_Nemet_tudosok_nem_javasoljak_a_nyajimmunitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fbf229-3f6f-4ccb-b25f-066dc2a03bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_Nemet_tudosok_nem_javasoljak_a_nyajimmunitast","timestamp":"2020. május. 01. 11:57","title":"Német tudósok szerint nem érdemes a nyájimmunitásra várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggelre 2863-ra emelkedett az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Tizenegy beteg meghalt, így összesen már 323 ember életét követelte a járvány, amelynek következő hullámát szeptemberre-októberre várja a miniszterelnök. A kijárási korlátozások Budapesten és egész Pest megyében érvényben maradnak, és az is kiderült, hogy nem csak 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényeket nem lehet tartani. Kövesse a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre tudósításunkban!","shortLead":"Péntek reggelre 2863-ra emelkedett az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Tizenegy beteg meghalt...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_1_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88cb15b-fdcc-43ca-b0c1-dac46905b0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_1_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 01. 08:30","title":"Újabb 88 igazolt fertőzött, 11 elhunyt Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5fdc1d-25c0-4798-9256-1070aa0e02ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Most először mutattak ki budapesti csapvízben is mikroműanyagot. A víz mellett ráadásul a beltéri levegővel és az elfogyasztott élelmiszerekkel is kerül mikroműanyag a szervezetünkbe. ","shortLead":"Most először mutattak ki budapesti csapvízben is mikroműanyagot. A víz mellett ráadásul a beltéri levegővel és...","id":"20200430_Friss_kutatas_bizonyitja_a_vizeink_mikromuanyaggal_szennyezettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5fdc1d-25c0-4798-9256-1070aa0e02ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ec8c2e-91ee-486b-abad-02a18ed5e7ac","keywords":null,"link":"/zhvg/20200430_Friss_kutatas_bizonyitja_a_vizeink_mikromuanyaggal_szennyezettek","timestamp":"2020. április. 30. 15:40","title":"Friss kutatás bizonyítja: a vizeink mikroműanyaggal szennyezettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi Adam LeBor háromrészesre tervezett sorozatának második kötete.","shortLead":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi...","id":"202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba70475-b8b1-47b1-aff4-d676a6b2317a","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","timestamp":"2020. április. 30. 14:30","title":"Kemény kritika a kormánynak a budapesti tudósító regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6b567-0741-47e6-90d6-7a4fedccbeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","timestamp":"2020. április. 30. 10:51","title":"Elfogtak egy férfit, aki futóra és kerékpárosra támadhatott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","shortLead":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Optimista vagyok abban, hogy komoly járvány már nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]