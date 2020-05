Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google főoldalán.","shortLead":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google...","id":"20200503_anyak_napja_google_doodle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ef56fc-985f-4eeb-898e-54be8e138e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_anyak_napja_google_doodle","timestamp":"2020. május. 03. 06:03","title":"Anyák napja van ma, kedves rajzzal köszönti az anyákat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket, illetve a társadalom perifériáján élő, egyébként is sérülékeny csoportokat, a hajléktalanokat és a menekülteket. ","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket...","id":"202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5214602b-137f-45a1-8b4d-7ffcca3f259e","keywords":null,"link":"/360/202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","timestamp":"2020. május. 02. 12:30","title":"A világ szegényeit a járvány duplán sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk járványára. Minden a koronavírus-járványról szombaton.","shortLead":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk...","id":"20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70e1cf-8d4c-4ba6-88ff-2d69ca195099","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. május. 02. 08:57","title":"Kim Dzsong Un előkerült, lesznek még új vírusok - percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először utal arra a brit miniszterelnök, hogy bele is halhatott volna a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Nem először utal arra a brit miniszterelnök, hogy bele is halhatott volna a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200503_Boris_Johnson_az_orvosok_a_halalom_bejelentesere_is_keszitettek_terveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77c0ae3-7bf5-45ba-b863-08b537d5fbb7","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Boris_Johnson_az_orvosok_a_halalom_bejelentesere_is_keszitettek_terveket","timestamp":"2020. május. 03. 19:13","title":"Boris Johnson: \"az orvosok a halálom bejelentésére is készítettek terveket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni - derült ki abból a levélből, melyet Kásler Miklós küldött az egészségügyi szolgáltatóknak. ","shortLead":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős...","id":"20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ef59dd-3622-4119-98d1-992943527c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","timestamp":"2020. május. 02. 09:58","title":"Újraindul az egészségügy, de vírusteszt kell a nem sürgős műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon váltották le őket. A későbbiekben a gazdasági reformokon ügyködtek. Tímár Mátyás és Pulai Miklós két hónap különbséggel hunyt el, túl a kilencvenen.","shortLead":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon...","id":"202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ca1c0c-97b3-4826-a8be-64acf87b81a6","keywords":null,"link":"/360/202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","timestamp":"2020. május. 02. 10:30","title":"„Az volt az álmom, hogy cipőmodellező leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]