[{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","shortLead":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","id":"20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba16bd7c-0ed7-456b-b1df-13ee5b0b654c","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 04. 18:17","title":"Olaszország azért még messze van az igazi újranyitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ce47de-8ab6-4e36-aa27-45837c7c401e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt nemcsak a gyártási, hanem a helyi értékesítési tevékenységek is teljesen leálltak.","shortLead":"A koronavírus miatt nemcsak a gyártási, hanem a helyi értékesítési tevékenységek is teljesen leálltak.","id":"20200505_egyetlen_uj_autot_sem_adtak_el_a_mult_honapban_az_136_milliard_lakosu_indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce47de-8ab6-4e36-aa27-45837c7c401e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c97b5e-a93a-4b27-87ed-c7dec0aa67f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_egyetlen_uj_autot_sem_adtak_el_a_mult_honapban_az_136_milliard_lakosu_indiaban","timestamp":"2020. május. 05. 11:21","title":"Egyetlen új autót sem adtak el a múlt hónapban az 1,36 milliárd lakosú Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","shortLead":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","id":"20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e033908e-f758-475f-a8f6-e4045fb1e09f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","timestamp":"2020. május. 05. 13:13","title":"Negyvenkilenc embert jelentettek fel a dudálós tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","shortLead":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","id":"202018_webszarvasi_online_kavefozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84707-8d0d-40ae-8175-0e32b7ce7c96","keywords":null,"link":"/360/202018_webszarvasi_online_kavefozo","timestamp":"2020. május. 04. 12:30","title":"Online is árul a szarvasi kávéfőzőgyár, de a feketeleves még hátra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7711520e-209e-45fe-9be8-adc3a055ab20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kupésra faragott hatalmas divatterepjárójának nyomatéka messze meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"Az Audi kupésra faragott hatalmas divatterepjárójának nyomatéka messze meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20200506_900_loeros_szornyeteg_lett_az_audi_rs_q8bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7711520e-209e-45fe-9be8-adc3a055ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7854211c-d671-407b-9529-e5fbb0f279fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_900_loeros_szornyeteg_lett_az_audi_rs_q8bol","timestamp":"2020. május. 06. 09:21","title":"900 lóerős szörnyeteg lett az Audi RS Q8-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit...","id":"20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff52a14-b60c-4dd0-b566-e449fd3026b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","timestamp":"2020. május. 04. 21:59","title":"Hamarosan lecserélnek egy 1963-as magyar-szovjet szociálpolitikai egyezményt 2020-as magyar-oroszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötvenhárom néppárti pártelnöknek írt levelet a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Ötvenhárom néppárti pártelnöknek írt levelet a magyar miniszterelnök.","id":"20200504_Orban_Viktor_level_felhatalmazasi_torveny_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce638b-2ad9-41fc-b389-a0ee786e4910","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Orban_Viktor_level_felhatalmazasi_torveny_neppart","timestamp":"2020. május. 04. 18:08","title":"Orbán Viktor: A Magyarországról álhíreket terjesztők kérjenek bocsánatot a magyar emberektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien érdeklődnek iránta.","shortLead":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien...","id":"20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9c1cd-c7d5-4ec2-b719-9fb9d1ef02fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","timestamp":"2020. május. 05. 09:33","title":"Eljárást indított a GVH az Alzával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]