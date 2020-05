Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner. Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner.

Az utolsó ép idegsejtjét is próbára tette már a koronavírus? Váltson perspektívát! Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.

Hétfőtől újra járnak a vonatok Győr és Bécs között

A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal pesszimistább. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

És akkor a kormány elkezdte számolgatni, milyen év lehet 2021

Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.

Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején

A hétvégén éjszaka eltulajdonított Mazdában többek közt rendeléshez szükséges eszközök is voltak.

EKG-val együtt lopták el egy magyar orvos autóját

A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón

Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja a magyaroknál, hogy mi a jó a magyaroknak - írta Szijjártó Péter.

Öt ország nagykövetét rendeli be a Külügyminisztériumba Szijjártó álhírterjesztés vádjával

Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.

A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet