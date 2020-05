Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","shortLead":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","id":"20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc60b27-f586-419c-8c41-b736fa7b8afb","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","timestamp":"2020. május. 18. 11:31","title":"ITM: 80 milliárd forintos bértámogatási program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","shortLead":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","id":"20200518_balta_vita_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c92691d-aebe-4d88-990b-18b16d36c46c","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_balta_vita_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 18. 09:48","title":"Kisbaltával akart pontot tenni a vita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig eltűntek.","shortLead":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig...","id":"20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aacb7ff-3cdf-4d30-84fa-30a199dc1342","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","timestamp":"2020. május. 17. 13:03","title":"Mi lesz most a zuckerberges GIF-ekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére vonatkozóan. Az új állásfoglalás értelmében a törlesztő csak abban az esetben haladhatja meg a szüneteltetést megelőző fizetési kötelezettséget, ha a moratórium időszaka alatt megemelkedne a kamat. A Bankmonitor életszerű példákon keresztül mutatja be, hogy mit is jelent ez.","shortLead":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére...","id":"20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e91cb-0c6a-45b2-9022-c7fdcf7e4821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","timestamp":"2020. május. 18. 11:11","title":"A moratórium után fizetett hiteltörlesztő nagysága: ismét módosított állásfoglalásán az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","shortLead":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","id":"20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d644e8f-3a4e-4f21-b5e4-27a19b6e70c7","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","timestamp":"2020. május. 17. 17:31","title":"Százmilliókat érő számokat mutatunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","shortLead":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","id":"20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df0f61-1ae0-4df6-b9fe-b469388de8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","timestamp":"2020. május. 18. 13:11","title":"A Margit híd vizes útszakaszán piruettezett egy autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]