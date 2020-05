Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár" - A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.

"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást" - A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról. "2,3 milliárd forint osztalékot vett ki cégéből Tiborcz István" - Rekordprofitot termelt Orbán Viktor vejének cége. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját is megvette. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját...","id":"20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5525dee9-d868-44b2-9b2a-d17468c98389","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2020. május. 21. 09:36","title":"2,3 milliárd forint osztalékot vett ki cégéből Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. "Magyarellenes gyűlöletbeszédért bírságolta meg a román elnököt a diszkriminációellenes tanács" - Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. Az elnök fellebbezni fog. "A magyarok előtt is megnyílik a horvát határ" - A járvány végét ugyan még nem hirdette ki Zágráb, az idegenforgalmi korlátozásokat május végén több országgal, köztük Magyarországgal szemben is feloldják a jövő héten.

"Tarr Béla: Közösen csesztük el" - Kétszáz világhírű művész és tudós mellett a rendező is úgy gondolja, hogy amiben ma élünk, az végső soron abnormális, ezért nem folytatható.

"Magáncégeknél is lehetne a jövőben behozott autót vizsgáztatni" - Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.

"Operatív törzs: friss koronavírusteszttel szabad lesz az átjárás Ausztriába" - Az erről szóló kormányrendelet nem sokkal a tájékoztató után meg is jelent a Magyar Közlönyben, az új szabály péntektől érvényes.