Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes ötleteit gyűjtöttük össze, ők így vészelték át a járványt.","shortLead":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes...","id":"20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b9e602-451c-46fc-94ee-88f16fe6956d","keywords":null,"link":"/kkv/20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. május. 24. 11:00","title":"Mit tanulhat egy magyar kisvállalkozó a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait a Wikipedia-szerkesztők között.","shortLead":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait...","id":"20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a89bb0-1439-4f6b-b9b4-a7867d69075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","timestamp":"2020. május. 23. 14:51","title":"Új magatartási kódexet vezet be a Wikipedia a mérgező viselkedéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","id":"20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a222d26c-5cc5-4c5f-9dac-7de0132a7e57","keywords":null,"link":"/360/20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","timestamp":"2020. május. 25. 10:00","title":"Habony Árpád üzlettársa rárepült Andy Vajna örökségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","shortLead":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","id":"20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffbe34-5990-47c6-84d1-6dec3316724c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","timestamp":"2020. május. 25. 12:04","title":"Újra lehet hivatásos jogosítványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a03a8b-acc3-42d4-933f-324a6f5993f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jönnek a melegebb hónapok, amikor felértékelődnek a különféle hűtőberendezések. A Google ennek megfelelően egészíti ki asszisztensének képességeit.","shortLead":"Jönnek a melegebb hónapok, amikor felértékelődnek a különféle hűtőberendezések. A Google ennek megfelelően egészíti ki...","id":"20200523_google_asszisztens_tamogatas_fagyasztok_leghuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a03a8b-acc3-42d4-933f-324a6f5993f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f592a77-1f7b-4302-8c3e-34449652469f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_google_asszisztens_tamogatas_fagyasztok_leghuto","timestamp":"2020. május. 23. 18:03","title":"Lépett a Google, nyaranta elég lesz csak kimondani, hogy legyen hűvösebb a szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interneten tartották a kapcsolatot. A vádlott marihuánát is szerzett.","shortLead":"Az interneten tartották a kapcsolatot. A vádlott marihuánát is szerzett.","id":"20200525_13_eves_lanynak_adott_pszichoaktiv_anyagot_egy_kiskunhalasi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538f3bc0-5054-4237-8a5c-d496d1b75583","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_13_eves_lanynak_adott_pszichoaktiv_anyagot_egy_kiskunhalasi_ferfi","timestamp":"2020. május. 25. 09:49","title":"13 éves lánynak adott pszichoaktív anyagot egy kiskunhalasi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]