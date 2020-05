Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","shortLead":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","id":"20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5607cf0a-00cb-470f-80f8-d8e963ca735b","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","timestamp":"2020. május. 25. 10:42","title":"Magyarul is megjelenik a könyv Harry herceg és Meghan Markle nagy szabadulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","shortLead":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","id":"20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f918fd8a-36af-427f-856e-3ff4a872d2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","timestamp":"2020. május. 26. 13:14","title":"Csődöt jelentett a koronavírus miatt Dél-Amerika legnagyobb légitársasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99750dcb-37b2-49e8-8f4d-99e41167fbb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 4-étől Csongrád-Csanád lesz a megye neve. 