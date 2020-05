Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is beszáll az alakuló szuperbankba. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is...","id":"20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3255321-af6b-47b1-87d3-1c4f0a9962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","timestamp":"2020. május. 31. 07:00","title":"És akkor eltűnt a költségvetésből a Budapest-Belgrád vasút ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","shortLead":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","id":"20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f856c2-f4e8-452a-9f4a-316c3c8ecdf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","timestamp":"2020. május. 30. 17:20","title":"Bukás és Bugár után új elnököt választott a Híd-Most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","shortLead":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","id":"20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194e43e-ac07-42cc-a031-db2f6a6daa93","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","timestamp":"2020. május. 31. 17:09","title":"1,2 millió forintra büntette a rendőrség az egyik dudálós tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést és a kormányzati elvonásokat próbálják így kompenzálni.","shortLead":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést...","id":"20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa771b8-db10-4345-bb17-469edb12908f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","timestamp":"2020. május. 29. 19:14","title":"Bódéváros miatt tiltakozik a budavári Fidesz - a polgármester az elvonásokat okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","shortLead":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","id":"20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a925e-7f47-456c-b055-4f89c74b36ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:51","title":"Alig van új fertőzött, két koronavírusos beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]