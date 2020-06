Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi oldalon. Az orosz Sputnik és a kínai China Daily már meg is kapta a címkéjét.","shortLead":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi...","id":"20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dd375-ca8e-483b-a646-4a52cfb30bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. június. 05. 08:38","title":"A Facebook elkezdte megjelölni a kormányzati médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni a veszélyhelyzetről szóló törvény nélkül. A Fidesz vezérszónoka a baloldalt hibáztatta, akik szerint hátráltatták a védekezést. Az ellenzéki pártok a kormányt bírálták, amiért olyan rendeletekre használta a koronavírus-törvényt, aminek nem volt köze a védekezéshez.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni...","id":"20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb76a0-528e-4729-b122-82c2008774a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","timestamp":"2020. június. 03. 17:26","title":"\"Milyen diktatúra ez?\" – vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!\r

","shortLead":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott...","id":"otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8e5457-158b-4a43-a4a3-f72c8dbdaee3","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 15:30","title":"Felmérés: Ön hogy bankol, amióta velünk van a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta el egy osztrák lapnak Fischer Ádám. Mivel magyarázza állításait a karmester?","shortLead":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta...","id":"20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb284f-d47c-401f-9b51-0bd5ca2f59e9","keywords":null,"link":"/360/20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","timestamp":"2020. június. 04. 07:00","title":"Fischer Ádám: Magyarország nem ezeréves, hanem mindössze száz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora szerint inkább a közösségi térben emelkednek meg jelentősen a megbetegedések.","shortLead":"A SOTE rektora szerint inkább a közösségi térben emelkednek meg jelentősen a megbetegedések.","id":"20200605_Merkely_A_jarvany_masodik_hullama_kisebb_lesz_mint_az_elso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4b9dec-22b7-4488-ad06-aa192cf91dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Merkely_A_jarvany_masodik_hullama_kisebb_lesz_mint_az_elso","timestamp":"2020. június. 05. 06:15","title":"Merkely: A járvány második hulláma kisebb lesz, mint az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni kellene az EU-n belül.","shortLead":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni...","id":"20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053ccad3-7f37-4222-abf9-6de10c653a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","timestamp":"2020. június. 03. 16:29","title":"Pánikreakció volt az uniós belső határok lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május első felében lehetett még viszonylag olcsón albérlethez jutni Budapesten, utána már korrigált a piac.","shortLead":"Május első felében lehetett még viszonylag olcsón albérlethez jutni Budapesten, utána már korrigált a piac.","id":"20200605_alberlet_lakas_lakhatas_dijak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df4e13-b323-420a-883c-0a72756129d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_alberlet_lakas_lakhatas_dijak","timestamp":"2020. június. 05. 11:15","title":"Újra emelkedni kezdtek a budapesti albérletdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített, volt VIII. kerületi polgármesternek a feladata.\r

","shortLead":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített...","id":"20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a2bb8-a05f-464d-ab31-9cfd3f19af7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 04. 09:56","title":"Kiemelt beruházás lett a városligeti Építészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]