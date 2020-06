Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","shortLead":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","id":"20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742dd35-02d2-4d64-be60-371823b78e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","timestamp":"2020. június. 09. 13:22","title":"Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták feltérképezni. ","shortLead":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták...","id":"20200609_radar_falerii_novi_regesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cb031d-79dc-49c4-8649-58fdc125f6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_radar_falerii_novi_regesz","timestamp":"2020. június. 09. 18:46","title":"Radarral tártak fel egy teljes római kori várost Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","shortLead":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","id":"20200609_iran_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e86ae92-58de-424f-9840-ce596d4e18b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_iran_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 21:25","title":"Iránban akár 15 millió fertőzött is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","shortLead":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","id":"20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b46d8-3932-43d7-94b3-f3e439464b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","timestamp":"2020. június. 09. 11:21","title":"Csak 100 km/h az elektromos Fiat Ducato végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal szemben a korlátozások.","shortLead":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal...","id":"20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ee5ec-42a5-4440-8697-1c3c4849dd37","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","timestamp":"2020. június. 08. 16:51","title":"3,1 millió ember életét menthették meg Európában a koronavírus elleni lezárásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b25c73-4350-4e94-ab3f-8d3dbbba9ae7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megtalálták azt az egymillió dollár értékű kincsesládát, amelyet egy dúsgazdag amerikai műgyűjtő rejtett el egy évtizede Új-Mexikóban, a Sziklás-hegységben, hogy úgymond a friss levegőre és állama természeti szépségeinek felfedezésére csábítsa honfitársait a tévéképernyő bámulása helyett.\r

\r

","shortLead":"Megtalálták azt az egymillió dollár értékű kincsesládát, amelyet egy dúsgazdag amerikai műgyűjtő rejtett el...","id":"20200609_Egy_milliomos_egy_millio_dollaros_ladat_rejtett_el_a_Sziklashegysegben__tiz_ev_utan_megtalalta_egy_szerencses_kincsvadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b25c73-4350-4e94-ab3f-8d3dbbba9ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e949c134-a3c5-4539-8d72-8680d20ca607","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_milliomos_egy_millio_dollaros_ladat_rejtett_el_a_Sziklashegysegben__tiz_ev_utan_megtalalta_egy_szerencses_kincsvadasz","timestamp":"2020. június. 09. 08:43","title":"Egy milliomos egymillió dolláros ládát rejtett el a Sziklás-hegységben – tíz év után megtalálta egy szerencsés kincsvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel a miniszter egyetlen mondatában.","shortLead":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel...","id":"20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079307-1586-405b-8eac-544a2b070bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","timestamp":"2020. június. 08. 13:30","title":"Dobrev: Kásler alkalmatlan, ha onkológusként nincs tisztában a mellrákszűrés fontosságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]