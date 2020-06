Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egy ott élő magyar szerint ha most nem történik változás, minden örökre így marad. Interjú Kaiser Sárával, aki néhány utcára él és dolgozik onnan, ahol egy rendőr intézkedés közben megölte George Floydot.","shortLead":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp...","id":"20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06071661-af57-4fab-ae33-5d72aa711815","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","timestamp":"2020. június. 11. 11:15","title":"„Amerika odáig jutott, hogy aki nem fehér, annak ott van a hátán a célkereszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","shortLead":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","id":"20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b773f5-208b-40a3-ad87-0c099746f794","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","timestamp":"2020. június. 11. 10:46","title":"Idén elmarad a CineFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f29d290-210c-4a1e-8971-4809ce1a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez volt az év eddigi leglátványosabb és minden bizonnyal a legbiztonságosabb fellépése is. ","shortLead":"Ez volt az év eddigi leglátványosabb és minden bizonnyal a legbiztonságosabb fellépése is. ","id":"20200612_Buborekokban_zeneltek_es_buliztak_az_emberek_a_Flaming_Lips_koncertjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f29d290-210c-4a1e-8971-4809ce1a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4852216-d2d1-47c3-a835-43b32dd289d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Buborekokban_zeneltek_es_buliztak_az_emberek_a_Flaming_Lips_koncertjen","timestamp":"2020. június. 12. 12:15","title":"Buborékokban zenéltek és buliztak az emberek a Flaming Lips koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","shortLead":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","id":"20200611_Munka_depresszio_kartereites_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90bf0ac-c5e6-48ff-9c0b-493a85bc9032","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Munka_depresszio_kartereites_","timestamp":"2020. június. 11. 10:01","title":"Unalmas volt a munkája, közel 14 millió forintnyi kártérítést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","shortLead":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","id":"20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e37624-3658-45f1-b563-5f56b79e4f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","timestamp":"2020. június. 12. 15:03","title":"A NASA csapatát is sikerült legyőznie a BME-nek a nemzetközi robotversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]