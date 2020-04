Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új vezérigazgatója által elrendelt jogi vizsgán – írta a Népszava. A vizsgálatot újabb dokumentumok ellenőrzésével folytatják. ","shortLead":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új...","id":"20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf62220-d07b-4ecd-9b73-6f25d7766bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","timestamp":"2020. április. 04. 14:16","title":"Népszava: A BKK korábbi vezetése rendszerszintűen trükközött a szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","shortLead":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","id":"20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce37cc-356a-4c69-9370-5ee96bdeff4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","timestamp":"2020. április. 04. 13:01","title":"Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezárt egy gyógyszertár Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet egységére szólított fel és köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül segítik a járvány elleni munkát.","shortLead":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet...","id":"20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b1acd-0eec-4631-9eb7-c97e2e4fc717","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","timestamp":"2020. április. 05. 21:36","title":"II. Erzsébet: Szebb napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég szájmaszk és lélegeztetőgép.","shortLead":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég...","id":"20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7fc728-e3ef-4801-bf5a-a2565ae182a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","timestamp":"2020. április. 04. 16:42","title":"Gyanús az oroszok nagyvonalúsága az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most pedig ő a fundamentalista terrorszervezet vezető diplomatája.","shortLead":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most...","id":"202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0a420f-8f55-4ba7-86c5-7b600f415520","keywords":null,"link":"/360/202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","timestamp":"2020. április. 04. 08:30","title":"Nélküle nem lesz béke Afganisztánban: Bemutatjuk a tálib főtárgyalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy karriert futott be a költőinek szánt kérdés, melynek megosztói arra a jelenségre reagáltak, hogy az elmúlt hetekben szinte teljesen eluralta a közbeszédet a koronavírus-járvány. A kérdés szellemes, de egyszerűen megválaszolható: a klímaváltozásról. ","shortLead":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy...","id":"202014_a_jarvany_es_arecept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70065ab-6140-4327-8537-a0fe01255919","keywords":null,"link":"/360/202014_a_jarvany_es_arecept","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"A koronavírus-járvány nagy tanulsága: kezünkben van a klímaváltozás elleni recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","shortLead":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","id":"20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c15f2f5-4632-46a3-8ab5-4e5d974c3e26","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","timestamp":"2020. április. 04. 20:06","title":"Ötös lottó: a nyertesek és a nyeremények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]