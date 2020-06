Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","shortLead":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","id":"20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4befcc-6876-4a34-a811-08ec5a98470f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","timestamp":"2020. június. 11. 17:38","title":"Videó: Rendőri felvezetéssel kísérték a kőbányai tóhoz a megmentett kacsacsaládot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg, mert az államcsínyhez már jó ideje készíti elő a terepet. Ezt hangsúlyozza a Spiegel vendégkommentárjában egy német elemző és stratégiai tanácsadó. ","shortLead":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg...","id":"20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d22053-31b6-4c22-a101-02b2f1cbc291","keywords":null,"link":"/360/20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","timestamp":"2020. június. 11. 07:30","title":"Spiegel: Trump már puccsra készül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","shortLead":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","id":"20200609_iran_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e86ae92-58de-424f-9840-ce596d4e18b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_iran_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 21:25","title":"Iránban akár 15 millió fertőzött is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és az Apple-nek).","shortLead":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és...","id":"20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b9642-1cfb-4515-95aa-52acf82a4df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","timestamp":"2020. június. 10. 17:03","title":"Egy valamit már most tudni lehet a Samsung Galaxy S21-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","shortLead":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","id":"20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d796b-2982-47f6-8be3-3d903281eaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","timestamp":"2020. június. 11. 15:07","title":"Megszűnt a 30 százalékos telítettségi korlátozás a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be. A turistalátványosságot egyelőre csak a második emeletig lehet majd látogatni és csak gyalog lehet felmenni, a maszkviselés pedig 11 éves kortól kötelező lesz.","shortLead":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be...","id":"20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4ba3f4-f61c-4387-9d47-6e8f17020e0a","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. június. 10. 09:15","title":"Újranyit az Eiffel-torony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]