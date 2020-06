Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt beállítani.","shortLead":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt...","id":"20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167f75-d789-4dec-acf4-8afd6484a4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","timestamp":"2020. június. 11. 19:03","title":"Gmailt használ? Így küldheti el a leveleit a legjobb időpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zsíros összeget az elnök fiát védő titkosszolgálat marta fel.","shortLead":"A zsíros összeget az elnök fiát védő titkosszolgálat marta fel.","id":"20200611_donald_trump_jr_vadaszat_juh_mongolia_adofizeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad8ae9b-23be-414e-92cc-45916c0845d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_donald_trump_jr_vadaszat_juh_mongolia_adofizeto","timestamp":"2020. június. 11. 10:42","title":"Trump fiának pár napos kirándulása 75 ezer dollárjába került az amerikai adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal magyarázzák a számok megugrását, hogy több tesztet végeztek el.","shortLead":"Azzal magyarázzák a számok megugrását, hogy több tesztet végeztek el.","id":"20200611_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe197c2-fe11-4f2f-b947-161fd84ff3b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 11. 20:12","title":"Rekordszámú új fertőzöttet azonosítottak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet üzleti sikert elérni, mégis, a válaszadók csak 38 százaléka tartja elfogadhatatlannak a korrupciót.","shortLead":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet...","id":"20200610_EU_magyarok_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c618eb75-5aac-4731-b73e-a53bd7849482","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_EU_magyarok_korrupcio","timestamp":"2020. június. 10. 20:01","title":"Az egész EU-ban a magyarokat zavarja legkevésbé a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25156e-fe53-427d-8f03-e26c95c38bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél előtt érte el a vihar a zempléni falut.","shortLead":"Nem sokkal dél előtt érte el a vihar a zempléni falut.","id":"20200611_szupercella_olaszliszka_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba25156e-fe53-427d-8f03-e26c95c38bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26563268-c860-4a6d-8ae5-be785ba94bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_szupercella_olaszliszka_vihar","timestamp":"2020. június. 11. 14:15","title":"Hatalmas szupercellát videóztak le Olaszliszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormánypárt stabilizálni tudta szavazótáborát, támogatói nagyon elégedettek a járványválság kezelésével. A fiatalok kilógnak ebből a sorból – derül ki ebből a felmérésből.","shortLead":"A kormánypárt stabilizálni tudta szavazótáborát, támogatói nagyon elégedettek a járványválság kezelésével. A fiatalok...","id":"20200610_A_jarvany_enyhulesevel_erosodott_a_Fidesz_de_a_30_ev_alattiak_kozt_elverezne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efddefd3-01e2-4631-9938-cb807763cb5c","keywords":null,"link":"/360/20200610_A_jarvany_enyhulesevel_erosodott_a_Fidesz_de_a_30_ev_alattiak_kozt_elverezne","timestamp":"2020. június. 10. 15:20","title":"Medián: A járvány enyhül, a Fidesz erősödik, de a 30 év alattiak közt elvérezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint álhír, amit a kormány a nemzeti konzultációban a kérdésébe fogalmazott. Kovács Zoltán szerint: Soros.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint álhír, amit a kormány a nemzeti konzultációban a kérdésébe fogalmazott. Kovács...","id":"20200611_kovacs_zoltan_vera_jourova_soros_gyorgy_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06387a6c-309b-4174-95d9-f8c6efe4e1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kovacs_zoltan_vera_jourova_soros_gyorgy_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. június. 11. 07:51","title":"Kovács Zoltán sorosozással válaszolt Vera Jourová fake newsos kijelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. ","shortLead":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik...","id":"20200611_meszaros_opus_egyesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b48a1-3664-4d4b-880b-a79858bfedf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_meszaros_opus_egyesites","timestamp":"2020. június. 11. 16:33","title":"Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]