[{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet üzleti sikert elérni, mégis, a válaszadók csak 38 százaléka tartja elfogadhatatlannak a korrupciót.","shortLead":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet...","id":"20200610_EU_magyarok_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c618eb75-5aac-4731-b73e-a53bd7849482","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_EU_magyarok_korrupcio","timestamp":"2020. június. 10. 20:01","title":"Az egész EU-ban a magyarokat zavarja legkevésbé a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876e3cb1-6b7a-422d-928a-da669f2fb84c","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Új eszközzel küzdenek 2017 óta az adóparadicsomokból érkező jövedelmek ellen a magyar hatóságok. Erre a célra találták ki az alacsony adókulcsú állam fogalmát, de itt sem minden fekete és fehér. Cikkünkben most összefoglaljuk, milyen kötelezettségek és lehetőségek várnak azokra, akik az offshore cégből szereznek jövedelmet.","shortLead":"Új eszközzel küzdenek 2017 óta az adóparadicsomokból érkező jövedelmek ellen a magyar hatóságok. Erre a célra találták...","id":"crystalgroup_20200612_Offshore_regek_es_mondak_4__Csokkentett_adotartalmu_jovedelmek_crystalworldwide","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=876e3cb1-6b7a-422d-928a-da669f2fb84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58364a47-c2c7-49de-b198-f958422abfa6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20200612_Offshore_regek_es_mondak_4__Csokkentett_adotartalmu_jovedelmek_crystalworldwide","timestamp":"2020. június. 12. 12:30","title":"Offshore regék és mondák 4. – Csökkentett adótartalmú jövedelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"fe5297b0-3494-4859-9524-95ca10c0dbf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Balatoni Szövetség elnöke szerint akár emberéletek is múlhatnak azon, ha nem pontosak a mérések.\r

","shortLead":"A Balatoni Szövetség elnöke szerint akár emberéletek is múlhatnak azon, ha nem pontosak a mérések.\r

","id":"20200612_balaton_viharjelzes_obszervatorium_tarsashaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5297b0-3494-4859-9524-95ca10c0dbf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b8c6f-e428-4432-be6f-7f2b5041e897","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_balaton_viharjelzes_obszervatorium_tarsashaz","timestamp":"2020. június. 12. 11:18","title":"Bezavarhat a balatoni viharjelzésnek a siófoki obszervatórium mellé tervezett épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 fős, idegsebészekből álló olasz csapat két és fél órán át műtötte azt a 60 éves beteget, akinek olajbogyókat kellett töltenie a műtőasztalon.","shortLead":"Egy 11 fős, idegsebészekből álló olasz csapat két és fél órán át műtötte azt a 60 éves beteget, akinek olajbogyókat...","id":"20200610_agymutet_daganat_olajbogyo_idegsebeszet_tumor_eltavolitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae59c2-154d-4c17-a6e7-5dc10003f9e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_agymutet_daganat_olajbogyo_idegsebeszet_tumor_eltavolitasa","timestamp":"2020. június. 10. 20:03","title":"Különleges feladatot adtak az orvosok a betegnek, miközben az agyát operálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint is jó esély van arra, hogy ősszel vagy télen megérkezzen a koronavírus második hulláma.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint is jó esély van arra, hogy ősszel vagy télen megérkezzen a koronavírus második hulláma.","id":"20200612_kemenesi_gabor_virologus_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b55c5-2c49-4459-ac27-737a2604789b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_kemenesi_gabor_virologus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:46","title":"Kemenesi Gábor virológus: „Ha az ember nem lát elég hullát, tényleg azt hiszi, elmúlt a veszély”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","shortLead":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","id":"20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9569d-4bc5-4485-9c67-fd0454298ca2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","timestamp":"2020. június. 12. 14:37","title":"Popcornillatú medvemacska született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett, a szolgáltatónak viszont nem tetszett, hogy pont a Tienanmen téri eseményekről beszélgetnének.","shortLead":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett...","id":"20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9edce2-e03a-4004-a8fd-15c17f84c45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","timestamp":"2020. június. 11. 11:33","title":"A Zoom letiltotta az amerikai jogvédőket, akik a Tienanmen téri mészárlásról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]