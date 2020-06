Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","shortLead":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","id":"20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582876b-aae4-4b13-aadc-c2308ec4387d","keywords":null,"link":"/sport/20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","timestamp":"2020. június. 12. 10:46","title":"A Puskás Arénában lehet a labdarúgó Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.","shortLead":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország...","id":"20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b6aa21-041f-4a23-add1-4160435c0fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","timestamp":"2020. június. 13. 21:53","title":"Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","shortLead":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","id":"20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc55e83-e407-4ac5-9ee9-6a9987ff2dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","timestamp":"2020. június. 14. 09:25","title":"Tizenhárom másodpercen múlt a zebrán mobilozó fiatal élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876e3cb1-6b7a-422d-928a-da669f2fb84c","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Új eszközzel küzdenek 2017 óta az adóparadicsomokból érkező jövedelmek ellen a magyar hatóságok. Erre a célra találták ki az alacsony adókulcsú állam fogalmát, de itt sem minden fekete és fehér. Cikkünkben most összefoglaljuk, milyen kötelezettségek és lehetőségek várnak azokra, akik az offshore cégből szereznek jövedelmet.","shortLead":"Új eszközzel küzdenek 2017 óta az adóparadicsomokból érkező jövedelmek ellen a magyar hatóságok. Erre a célra találták...","id":"crystalgroup_20200612_Offshore_regek_es_mondak_4__Csokkentett_adotartalmu_jovedelmek_crystalworldwide","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=876e3cb1-6b7a-422d-928a-da669f2fb84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58364a47-c2c7-49de-b198-f958422abfa6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20200612_Offshore_regek_es_mondak_4__Csokkentett_adotartalmu_jovedelmek_crystalworldwide","timestamp":"2020. június. 12. 12:30","title":"Offshore regék és mondák 4. – Csökkentett adótartalmú jövedelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis bizonyítéka a parazitizmusnak.","shortLead":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis...","id":"20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa2cf8-5ed6-4ce6-bf42-108f18795307","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Előkerült a bizonyíték arra, hogy már 512 millió éve is voltak élősködők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Varju László, Szél Bernadett és Hadházy Ákos azon panaszáról volt szó az Alkotmánybíróságon, amely szerint nem engedték a jogaikat érvényesíteni.","shortLead":"Varju László, Szél Bernadett és Hadházy Ákos azon panaszáról volt szó az Alkotmánybíróságon, amely szerint nem engedték...","id":"20200612_alkotmanybirosag_varju_laszlo_szel_bernadett_mtva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c9819e-23fe-4970-a564-0a2057046520","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_alkotmanybirosag_varju_laszlo_szel_bernadett_mtva","timestamp":"2020. június. 12. 16:31","title":"Az Alkotmánybíróság visszadobta a tévészékházból kilökött képviselők panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cc4077-fe29-4b9f-b670-1825163fab81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új kutatás arra figyelmeztet, hogy a gazdasági újraindítása során a döntéshozók nem hagyhatják figyelmen kívül az emberek jóllétét – ami nem is annyira pénzkérdés. ","shortLead":"Egy új kutatás arra figyelmeztet, hogy a gazdasági újraindítása során a döntéshozók nem hagyhatják figyelmen kívül...","id":"20200612_Nem_a_GDPn_fog_mulni_a_gazdasagi_felepules_hanem_a_boldogsagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cc4077-fe29-4b9f-b670-1825163fab81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d761365-3f76-4860-adf4-45a84fd4f928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_Nem_a_GDPn_fog_mulni_a_gazdasagi_felepules_hanem_a_boldogsagon","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Nem a GDP-n fog múlni a gazdasági felépülés, hanem a boldogságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]