[{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elnök-vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA...","id":"20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5999ae8-ecbf-4738-acce-0fb92e9ae371","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","timestamp":"2020. június. 09. 20:44","title":"Iszonyatos veszteséggel zárják az évet a világ légitársaságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más, környezeti hangok is bekerüljenek a Meet-beszélgetésekbe.","shortLead":"A Google által április óta fejlesztett zajszűrő funkció megakadályozza, hogy a felhasználó hangján kívül más...","id":"20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a89f8-9d34-42d9-b22d-8699bcdcfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fcc063-6cae-4805-9d96-cac48a9e6e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zaj_hang_kiszures_videohivas_google_meet_zajszuro_funkcio_bekapcsolasa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 12:03","title":"Hallgassa meg, mennyire jól működik: a felesleges hangokat kiszűrő funkció kerül a Google Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora a balatoni önkormányzatok költségvetési hiánya a kormányzati elvonások és a korábbi intézkedések miatt, hogy már fejlesztéseket kell elhalasztani, 2021-től pedig romolhat a helyzet a Balatoni Szövetség elnöke szerint.","shortLead":"Akkora a balatoni önkormányzatok költségvetési hiánya a kormányzati elvonások és a korábbi intézkedések miatt, hogy már...","id":"20200610_balaton_onkormanyzat_koronavirus_valsag_varosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aec5aeb-e0f6-45f8-a7c9-7c31c331e11d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_balaton_onkormanyzat_koronavirus_valsag_varosok","timestamp":"2020. június. 10. 17:06","title":"Ha a kormány így terheli az önkormányzatokat, több balatoni város működésképtelenné válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","shortLead":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","id":"20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca773000-edc5-4c10-9da9-1221570d73e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","timestamp":"2020. június. 10. 15:38","title":"Az Origónak bocsánatot kell kérnie a civil tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves afroamerikai nő.","shortLead":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves...","id":"20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86e425-3c6a-4661-8a8f-0dc77cafbd4c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","timestamp":"2020. június. 11. 10:38","title":"Módosítja a rasszizmus jelentését magyarázó szócikkét egy amerikai szótár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]