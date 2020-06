Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig nehezen tudják kigazdálkodni a kistermelők.","shortLead":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig...","id":"20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd0704-a47a-4f85-a309-80f52fbd2afc","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Túl sokba kerülne, hogy olcsóbb legyen a magyar gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72216e10-6de4-441b-bfb9-406e4f2905f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összességében 5,2 milliárd forint volt a bírságok összege a koronavírus-járvány három hónapja alatt.","shortLead":"Összességében 5,2 milliárd forint volt a bírságok összege a koronavírus-járvány három hónapja alatt.","id":"20200623_jarvanyugyi_buntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72216e10-6de4-441b-bfb9-406e4f2905f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b0a8d-ed80-41c1-8735-8288a7fa3f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_jarvanyugyi_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. június. 23. 18:05","title":"Több mint 360 millió forint járványügyi büntetést szabott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","shortLead":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","id":"20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386950d-7122-4f40-a267-6f3452a299a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Lezárná a határokat az amerikai utasok előtt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb csodával ér fel a sikeres vizsga. Egy miskolci iskola kifejezetten a legalsó társadalmi rétegekből származó gyerekeket juttatja el eddig a pontig. Másfél évtizede működik, majdnem be kellett zárni, de úgy tűnik, megmenekül a Dr. Ámbédkar Iskola. A bizonyítványosztáson jártunk, és hihetetlen történeteket hallottunk ","shortLead":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb...","id":"20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc6f8b-ba6f-4105-84ab-fd98e910c4a1","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"„Már általános iskolában eldöntöttem, hogy kitörök innen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i ünnepségsorozatra. Most kiderült, hogy a tűzijáték 910-1300 millió forintba kerülhet.","shortLead":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i...","id":"20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497193a8-9a2a-4dfc-b8f2-f4133d954e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 24. 17:33","title":"Több, mint négyszer annyiba kerül az idei tűzijáték, mint az eddigi legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","shortLead":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","id":"20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7028e63-88f1-45fa-b0ca-977574c02bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","timestamp":"2020. június. 25. 12:15","title":"Egy graffitis is megemlékezett Benedek Tiborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt a forgalmuk a válságot megelőző egy év átlagánál. Júniusban már 11 százalékos a fellendülés.","shortLead":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt...","id":"20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57d2bc-4546-4c21-8597-01a6702ed6ea","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","timestamp":"2020. június. 24. 15:02","title":"Erste: Gyorsan kilábalunk a válságból, már a felívelő ágban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]