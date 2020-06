Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09b49cd-fa63-46b0-ae0c-9e51692ca419","c_author":"HVG","category":"360","description":"A terepet a kormány készítette elő neki.","shortLead":"A terepet a kormány készítette elő neki.","id":"20200625_GREENPET_RECYCLEMeszaros_ujrahasznosit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09b49cd-fa63-46b0-ae0c-9e51692ca419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156180-c961-476f-a77e-1ac6927712b0","keywords":null,"link":"/360/20200625_GREENPET_RECYCLEMeszaros_ujrahasznosit","timestamp":"2020. június. 25. 14:00","title":"Mészáros Lőrinc a flakonbizniszben is király lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi szakértő. Ez kétszer annyi, mint amennyit Orbán Viktor bemondott mint szükséges mennyiséget, most próbálják eladni a felesleget. Kérdés, sikerül-e, és ha igen, mennyiért. A beszerzés átláthatatlan, az eddig nyilvánosságra került információmorzsák alapján csillagászati árat fizettünk a gépekért, csak nem tudni, hogy ezért – autós hasonlattal élve – inkább Trabantot vagy Mercedest vettünk-e. A külügy azt sem mondja meg, mennyi gép volt használhatatlan. ","shortLead":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi...","id":"20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38c353-2492-4c00-8081-65560a3f5675","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","timestamp":"2020. június. 26. 06:30","title":"Akárhonnan nézzük, nagyon drágán vettük a kínai lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","shortLead":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","id":"20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fae5c4-6e2b-42ca-b216-879f52cbfe45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","timestamp":"2020. június. 25. 11:03","title":"Olyan funkció kerül az iOS 14-be, aminek nagyon nem fog örülni a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","shortLead":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","id":"20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ca858-1296-4a9d-96e9-3c9b30b6ddb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","timestamp":"2020. június. 25. 07:56","title":"Árvízkészültség van a Tiszánál, a Dunánál javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már letöltheti a háttérképeit.","shortLead":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már...","id":"20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9a1578-1441-4a24-a001-4835fb313905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2020. június. 25. 10:33","title":"Már most letöltheti telefonjára az iOS 14 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdd6363-f6b0-405e-8030-e3325c74c146","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak Kaliforniában 7000 új koronavírusos esetet jegyeztek fel az utóbbi 24 órában.","shortLead":"Csak Kaliforniában 7000 új koronavírusos esetet jegyeztek fel az utóbbi 24 órában.","id":"20200626_napi_fertozes_rekord_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdd6363-f6b0-405e-8030-e3325c74c146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a82024-af36-4751-8e2c-1b58ef4b93a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_napi_fertozes_rekord_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 26. 14:51","title":"Megdőlt a napi fertőzések rekordja az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","id":"20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f25d3-71b9-4ae2-8aee-23a0d56a4f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","timestamp":"2020. június. 25. 13:34","title":"Megnyílik az összes átkelő a magyar–ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple visszatérhet a szokásos őszi menetrendjéhez.","shortLead":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple...","id":"20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff9d178-a57e-4cc2-a5be-ef7a3e7b2269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","timestamp":"2020. június. 26. 13:03","title":"Nagyot hajráztak a beszállítók, az iPhone 12 mégis időben kerülhet a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]