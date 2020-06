Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7","c_author":"","category":"vilag","description":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért az afganisztáni tálibokhoz közelálló milíciák tagjainak.","shortLead":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért...","id":"20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b3097-926e-4899-8171-2157171a3a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","timestamp":"2020. június. 28. 15:36","title":"Oroszország cáfolta, hogy fejpénzt fizetett volna a megölt amerikaiakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga a „per”. És azt is elmagyarázta, mit keres az Erzsébet Program a tananyagban.","shortLead":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga...","id":"20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861cac1-c8b5-44ad-98f4-6f0390413c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","timestamp":"2020. június. 29. 22:42","title":"Rétvári szerint politikai alapú támadás érte az új tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac81ce9-9535-4bb9-a046-6076a86dde8e","c_author":"Metrodom","category":"brandcontent","description":"Vendéglátó központ, ipari nagyhatalom és virágzó lakónegyed. Ferencváros több évszázadra visszanyúló történelme során megannyi különböző módon játszott fontos szerepet a főváros és Magyarország életében. De miért és hogyan vált ilyen jelentőssé? Hogyan alakította a történelem? Mi történt a török ostrom és a mai modern lakónegyedek kiépülése között? Kis történelmi kép egy nagy múltú városrészről.","shortLead":"Vendéglátó központ, ipari nagyhatalom és virágzó lakónegyed. Ferencváros több évszázadra visszanyúló történelme során...","id":"20200625_Sok_evszazados_mult_hogyan_alakult_at_teljesen_Budapest_gyomra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac81ce9-9535-4bb9-a046-6076a86dde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e1a5c-eec2-4c70-8030-0f157e656a39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Sok_evszazados_mult_hogyan_alakult_at_teljesen_Budapest_gyomra","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Sok évszázados múlt: hogyan alakult át teljesen “Budapest gyomra”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is született erre.","shortLead":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is...","id":"20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e98e82d-2982-4db3-a2ed-82d0f04c4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","timestamp":"2020. június. 29. 00:03","title":"Tényleg jön az olcsóbb OnePlus telefon – itt a hivatalos beharangozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek.\r

\r

","shortLead":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő...","id":"20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64efefb3-aa62-49fa-9c42-b04f2be3ca04","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","timestamp":"2020. június. 29. 05:39","title":"A Zöldek előretöréséről szólt az önkormányzati választás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átalakulás lényege, hogy az egyetem ne csak az államtól kapjon pénzt.","shortLead":"Az átalakulás lényege, hogy az egyetem ne csak az államtól kapjon pénzt.","id":"20200629_Varga_Judit_elmondta_miert_jo_hogy_alapitvanyi_fenntartasu_lesz_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f6076a-2773-49e7-9092-5b309db6f5fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Varga_Judit_elmondta_miert_jo_hogy_alapitvanyi_fenntartasu_lesz_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. június. 29. 15:06","title":"Varga Judit elmondta, szerinte miért jó, hogy alapítványi fenntartású lesz a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","shortLead":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","id":"20200628_hatos_lotto_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0b74c6-0a55-4071-bbb8-487effb1238e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_hatos_lotto_sorsolas","timestamp":"2020. június. 28. 17:46","title":"Senki sem találta el a milliókat érő hat számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]