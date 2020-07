Az angol márka első szabadidő-autója – amely egyben az első luxus SUV is volt – 2015-ben jelent meg. Azóta több mint 20 ezer példányt adtak el belőle, ami bizonyítja, hogy a piac nyitott egy ilyen, korábban az arisztokrata autók közt elképzelhetetlennek tartott járműtípusra.

Az ötéves modell most megkapta az első frissítését, amely ránézésre is elég sok újdonságot tartalmaz. A frontrész változott talán a legkevésbé, valamivel szélesebb lett a hűtőmaszk, ezzel együtt talán sportosabb a megjelenése a kocsinak. A Bentayga hátsó része viszont teljesen megújult és átvette a mostani Bentley Continental GT jellegzetes lámpatesteit. Újdonság a két új karosszériaszín is.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

A kabintérben a klasszikus luxusautós kelléktár vonul fel, némileg frissítve. Lecserélték a légbefúvó elemeket, új a kormánykerék, az ajtópanelek és a 10,9 colos kijelző a középkonzolon. A Bentayga esetében is megjelent a svájci Naim cég egyedi hifi rendszere a kocsiban, ami 20 hangszórót és 1780 Wattos teljesítményt jelent.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

A megújult SUV-ban az alapmotor a V8-as 4.0 literes duplaturbós egység – ami a Porsche Cayenne-ben is megtalálható – 550 lóerővel és 770 Nm-es nyomatékkal. Hamarosan érkezik a Bentayga plugin hibrid változata is, akárcsak a csúcsmotoros W12-es 630 lóerő feletti teljesítménnyel.

