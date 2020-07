Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","shortLead":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","id":"20200701_fulladas_duna_rackeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9932d24-3c10-4e98-bac9-e568d5807757","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_fulladas_duna_rackeve","timestamp":"2020. július. 01. 15:25","title":"Belefulladt egy férfi a Dunába Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"Kovács Gábor - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Készpénzproblémái vannak az Indexnek – árulta el ország-világ előtt a lapot tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai László, mikor kiderült, az Index egy hete kinevezett vezérigazgatója az anyagi helyzetet látva távozott a cégtől. Egyelőre nem tudni, hogy ezt a problémát hogyan oldják meg. Megnéztük, hogy a nyilvános számok alapján milyen helyzetben van valójában az Index. ","shortLead":"Készpénzproblémái vannak az Indexnek – árulta el ország-világ előtt a lapot tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai...","id":"20200630_index_ner_vaszily_hitel_tartozas_bodolai_zodi_dull","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74e2f86-5da9-47fa-a0a8-016a36b2b8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_index_ner_vaszily_hitel_tartozas_bodolai_zodi_dull","timestamp":"2020. június. 30. 17:40","title":"Kommunikációs trükk vagy tényleg rossz anyagi helyzetben van az Index?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet alatt, egész pontosan március 24-e óta szüneteltek a NAV végrehajtási eljárásai. A veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal, azaz július 6-án folytatódnak az ügyek. Az Adózóna összegyűjtötte, mi mindent kell tudni a változásról.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt, egész pontosan március 24-e óta szüneteltek a NAV végrehajtási eljárásai. A veszélyhelyzet...","id":"20200701_ado_vegrehajtas_nav_adozona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c111b8b8-a242-4322-94bf-8a0707a984cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_ado_vegrehajtas_nav_adozona","timestamp":"2020. július. 01. 11:42","title":"Jövő héten indulnak újra az adóvégrehajtások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","shortLead":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","id":"20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478da0-ffcb-43c3-847a-a9bb6b26ceec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","timestamp":"2020. június. 30. 15:03","title":"Egy napszemüvegbe préselte a virtuális világot a Facebook, itt az új VR-eszközük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de az elkerülhetetlen politikai ajándéknak elkerülhetetlen gazdasági kára lett.","shortLead":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de...","id":"20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259283d-e963-4132-b724-ca47ce046de5","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:00","title":"30 éves a német márkaváltás – A Wartburg-gyáriak is Volkswagent akartak venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","shortLead":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","id":"20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378161b-4c88-42fb-b598-6ff900e9994d","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","timestamp":"2020. július. 01. 16:09","title":"Saját hajót kap a Dunakanyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump kapott egy kokit a legfelsőbb bíróságtól, űrbe megy az unió, nem maradhat el az ARC. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump...","id":"20200630_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771ca871-a644-4ac7-9b54-b731692269ff","keywords":null,"link":"/360/20200630_Radar360","timestamp":"2020. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Az iskolakezdés csúszhat, a NAV nem kegyelmez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]