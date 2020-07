Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","shortLead":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","id":"20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215e64d-a506-4b9f-a745-9d4038bc9cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","timestamp":"2020. július. 03. 12:42","title":"Megszavazták: szeptembertől jönnek az iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak, és az orrukat szabadon hagyják. A berlini közlekedési cégnek elege lett az új módiból, és a jó öreg izzadtságszagot veti be szövetségesként.","shortLead":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak...","id":"20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb15406d-82cf-4303-a09f-188e293f34ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","timestamp":"2020. július. 04. 15:27","title":"Ne dezodorálj! – így harcolnak a koronavírus ellen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","shortLead":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","id":"20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147c229a-bbf4-4b26-a740-858caf0fff32","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","timestamp":"2020. július. 04. 08:40","title":"Népszava: ötmilliárdba került a kínai légihíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","shortLead":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","id":"202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cdb7d0-237a-43b5-b598-160bd99dc05f","keywords":null,"link":"/360/202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Régi és mai magyar panoptikum – online és offline olvasnivalók a nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","id":"20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409fe268-5be1-4507-99ef-b6c3e94f5646","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","timestamp":"2020. július. 03. 15:35","title":" Nem tudni, hány bányára tette rá a kezét a kormány egy különleges jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar kiárusítására. Kapitalizmus a valutaunió után.","shortLead":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar...","id":"20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1b197-d7e3-402d-abdf-9006506d3620","keywords":null,"link":"/360/20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Megdobálták a szovjet katonákat, de ők nem lőttek vissza – 1990. július 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]