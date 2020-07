Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV pickup változatát.","shortLead":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV...","id":"20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab61ba-2cbb-4f55-9f7b-80997d896c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","timestamp":"2020. július. 06. 04:33","title":"Máris kész a 710 lóerős amerikai izom-SUV „magyar változata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni Sohóban szórakozó embereket szemmel láthatóan nem különösebben foglalkoztatták a társas távolságtartás szabályai. ","shortLead":"A londoni Sohóban szórakozó embereket szemmel láthatóan nem különösebben foglalkoztatták a társas távolságtartás...","id":"20200705_Harom_honap_absztinencia_utan_elszabadult_a_tomeg_London_bulinegyedeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae3a7ba-c0b3-411b-95bf-391b9267529d","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Harom_honap_absztinencia_utan_elszabadult_a_tomeg_London_bulinegyedeben","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"Három hónap absztinencia után elszabadult a tömeg London bulinegyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","shortLead":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","id":"20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70c37-6dd6-42ff-945e-e00a5df22cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","timestamp":"2020. július. 04. 12:36","title":"Több határátkelőnél is akadozik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","shortLead":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","id":"20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7ad55-2fbe-4e3c-adc9-b0f59b5f19fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","timestamp":"2020. július. 05. 15:27","title":"Megszökött egy elítélt az állampusztai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","id":"20200704_Halalos_karambol_Inarcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01486651-b6a5-4cb7-b4bd-040b52179eff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Halalos_karambol_Inarcson","timestamp":"2020. július. 04. 15:48","title":"Halálos karambol Inárcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz feletti rendelkezési jogukat kell korlátozni, és régiós szintekre levinni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz...","id":"20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83222aef-8264-4f5a-ba60-aa2875c98e70","keywords":null,"link":"/360/20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","timestamp":"2020. július. 05. 09:15","title":"Karácsony: Nem Magyarországtól, hanem Orbánéktól kell elvenni az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország nyugati részén a munkakörülmények javítását követelve.","shortLead":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország...","id":"20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680268ec-bc38-40e9-96dd-ee45adaf8131","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","timestamp":"2020. július. 04. 19:01","title":"Tüntettek a hírhedt német vágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]