Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország kertészétől a Fiumei úti sírkertben vesznek búcsút.","shortLead":"Az ország kertészétől a Fiumei úti sírkertben vesznek búcsút.","id":"20200707_balint_gazda_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196e14bc-2e24-4207-9db3-ee8244e75a66","keywords":null,"link":"/elet/20200707_balint_gazda_temetes","timestamp":"2020. július. 07. 13:10","title":"A jövő héten temetik Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202028_csak_akarni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd132a17-8c4f-4b39-9fdd-1315e24af163","keywords":null,"link":"/itthon/202028_csak_akarni_kell","timestamp":"2020. július. 09. 09:00","title":"Nagy Gábor: Csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54752246-0c9c-42c7-9de6-54bed58379f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk második része azt mutatja be, ahogyan a szerző első alkalommal találkozik a neonáci mozgalommal, pontosabban annak egy szereplőjével.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200707_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__2_resz_Feher_hatalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54752246-0c9c-42c7-9de6-54bed58379f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226325bb-b896-4efb-b4a0-56839a9fbafb","keywords":null,"link":"/360/20200707_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__2_resz_Feher_hatalom","timestamp":"2020. július. 07. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 2. rész, „Fehér hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","shortLead":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","id":"20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad5dcb4-9e79-40d2-9c93-5316c51b5c53","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","timestamp":"2020. július. 07. 18:19","title":"Szokatlan ízű az idei év fagyija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne...","id":"20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cbbf5-794d-4d0e-83c6-d96f54baa6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","timestamp":"2020. július. 07. 13:34","title":"Felmérték, hogyan tűnhetne el a hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]