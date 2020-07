Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező dolgozók helyzetét pedig a többször nem egyértelmű iránymutatások nehezítik.","shortLead":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező...","id":"20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0833523f-03cd-4f47-a0e1-ebcbaf37ebc9","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","timestamp":"2020. július. 20. 07:41","title":"Sok magyar cég járhat rosszul a beutazási korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el a járvány következtében. Ukrajnában némileg mérséklődött az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma, de még mindig több száz esetről számoltak be.","shortLead":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el...","id":"20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa530d-87b4-4dfd-be78-893612936ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 17:52","title":"Horvátországban és Szlovéniában csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd szerint a katonák Karácsony Gergely helyett dolgoznak.","shortLead":"Németh Szilárd szerint a katonák Karácsony Gergely helyett dolgoznak.","id":"20200720_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosek_otthona_fertotlenites_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590eea10-75c4-43c1-96b3-c544ff91bbae","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosek_otthona_fertotlenites_katonak","timestamp":"2020. július. 20. 12:21","title":"Újra katonák fertőtlenítik a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József érdekeltségében voltak.","shortLead":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József...","id":"20200721_rahmikulov_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5744c0-8479-4904-995d-cfd198d0ecfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_rahmikulov_szallodak","timestamp":"2020. július. 21. 10:42","title":"Újabb szállodákhoz jutott a Balaton-parton is terjeszkedő orosz üzleti kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell felszámolnia. ","shortLead":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell...","id":"20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2c13c5-6c52-4af5-a33c-730648f43a69","keywords":null,"link":"/360/20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","timestamp":"2020. július. 21. 07:29","title":"Hiú ábránd, hogy a pandémia végez a demagógiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett több izgalmas újdonságot is készítettek a játékhoz.","shortLead":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett...","id":"20200720_worms_armageddon_frissites_team17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0f198-c03a-4ea1-8a50-bd9f3d85eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_worms_armageddon_frissites_team17","timestamp":"2020. július. 20. 11:03","title":"21 év után komoly frissítést kap a Worms Armageddon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47cb71-3e61-49b4-bbae-53b9bc064b8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghökkentőnek tűnik az amerikai kutatók megállapítása, amelyet gyakorlatilag egy közvélemény-kutatás alapján tettek. ","shortLead":"Meghökkentőnek tűnik az amerikai kutatók megállapítása, amelyet gyakorlatilag egy közvélemény-kutatás alapján tettek. ","id":"202029_jarvany_es_afilmek_lejatsszak_magukban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be47cb71-3e61-49b4-bbae-53b9bc064b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6123aaf6-4aab-4f4b-aeaf-673bfcca95df","keywords":null,"link":"/360/202029_jarvany_es_afilmek_lejatsszak_magukban","timestamp":"2020. július. 20. 15:30","title":"Aki gyakran néz katasztrófafilmeket, könnyebben éli meg a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]