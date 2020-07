Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár látványos animációt is megjeleníthet a számlapján.","shortLead":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár...","id":"20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865d5ed5-9f00-4588-926e-a45ff8e668aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","timestamp":"2020. július. 21. 16:03","title":"Spéci kis időjárás-jelentés jöhet a Samsung új órájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakasz 50 milliárdba került.","shortLead":"A szakasz 50 milliárdba került.","id":"20200720_eger_atadas_autout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67305a28-5d06-4fb7-81e4-cac891b1de81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_eger_atadas_autout","timestamp":"2020. július. 20. 16:16","title":"Tizennyolc politikus, közéleti személyiség és üzletember adta át a 19 kilométeres útszakaszt Eger közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870e7a33-9642-4421-aeef-239ef1c443f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás különleges járgányban bejáratósan új állapotában keletkezett jelentős anyagi kár. ","shortLead":"A limitált szériás különleges járgányban bejáratósan új állapotában keletkezett jelentős anyagi kár. ","id":"20200721_sajat_kertjeben_borult_fel_vadonatuj_autojaval_egy_youtuber__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870e7a33-9642-4421-aeef-239ef1c443f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca23d8-5718-41b2-b85a-83fa610c95fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_sajat_kertjeben_borult_fel_vadonatuj_autojaval_egy_youtuber__video","timestamp":"2020. július. 21. 07:59","title":"Saját kertjében borult fel vadonatúj autójával egy youtuber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23662bec-fe54-49f1-8ff6-ef11c03905c4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járvány miatt rekordmértékben csökkennek idén a külföldön dolgozók hazautalásai, a fejlődő országokat sújtva. A pénzmozgás egymilliárd embert érint.","shortLead":"A járvány miatt rekordmértékben csökkennek idén a külföldön dolgozók hazautalásai, a fejlődő országokat sújtva...","id":"202029__hazautalasok__tortenelmi_melypont__fejlodok_bajban__elvagott_mentokotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23662bec-fe54-49f1-8ff6-ef11c03905c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c453554-7365-43df-9864-6cbd218286fe","keywords":null,"link":"/360/202029__hazautalasok__tortenelmi_melypont__fejlodok_bajban__elvagott_mentokotel","timestamp":"2020. július. 20. 16:30","title":"Éhség és nyomor: mi lesz az otthoniakkal, ha a vendégmunkások nem tudnak pénzt küldeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni, vagy egy évnél nem régebbi a jogosítványuk.","shortLead":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni...","id":"20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7928ddb-5c62-4fb4-bad8-17ef8cdc6d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","timestamp":"2020. július. 21. 12:40","title":"Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt kisgyerekesek és a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Madárral ütközött a repülő.","shortLead":"Madárral ütközött a repülő.","id":"20200721_Wizz_Air_madar_kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b52385-d39c-4b83-90bb-cc39addb6f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Wizz_Air_madar_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. július. 21. 18:09","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestre tartó Wizz Air-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]