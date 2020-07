Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodtak az uniós tagországok vezetői az EU-költségvetésről, de az Európai Parlament közölte, hogy vétózhat, ha nem módosítják; a főszerkesztő menesztése után tömegével mondtak fel az Index újságírói; elkezdődött az új albérletszezon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megállapodtak az uniós tagországok vezetői az EU-költségvetésről, de az Európai Parlament közölte, hogy vétózhat, ha...","id":"20200726_Es_akkor_Orban_eu_index_metro_alberlet_tata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda0b91-7c7d-4fc3-8d45-f68abef453d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Es_akkor_Orban_eu_index_metro_alberlet_tata","timestamp":"2020. július. 26. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor a félidőben elbüszkélkedett a győzelemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","shortLead":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","id":"20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aab5ca-c65f-45af-880d-152db44f4508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","timestamp":"2020. július. 25. 20:26","title":"254 millió forintot nyert egy szerencsés a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi döntések helyett, így a Színművészeti ügyében is, mert \"ahogy ez intézve van, az biztos, hogy nem jó\". Szóba kerül még a Mikulás, aki nem fogja a problémákat megoldani helyettünk, s az is kiderül, hogy kerül a szívlapát a Nemzeti Konzultációba.","shortLead":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi...","id":"20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353061e9-827f-4273-ba05-ecc62dab9b73","keywords":null,"link":"/360/20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 26. 17:00","title":"\"Nem gondoltam, hogy ilyen megosztottá fog válni az ország\" - Mucsi Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","shortLead":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","id":"20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde6a315-11f6-43d2-83d9-6a76247d9b7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","timestamp":"2020. július. 25. 20:53","title":"Az üléssel együtt repült ki az ötéves kislány a kocsiból, mikor traktorral ütköztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták, gyermekük meghalt, ám egyre több jel utal arra, hogy a babákat a kórházi személyzet eladta pénzes örökbefogadóknak. Nem tudni, hogy a bűncselekménysorozat mikor ért véget – ha egyáltalán véget ért – viszont egyre több anya harcol azért, hogy legalább most kiderüljön, mi lett gyermekükkel. Nincs sok esélyük. ","shortLead":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták...","id":"20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ff39b-718b-49a7-bac3-7db63215b642","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","timestamp":"2020. július. 25. 20:00","title":"15-40 ezer euróért árulták a szerbiai csecsemőket, ám félő, hogy a végső igazságot sosem tudjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet a kispadon csapata szombati találkozóján, ami az újrakezdést követő első fellépése lesz címvédő együttesének.","shortLead":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet...","id":"20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07dc373-999a-409b-b382-f42e497d70f9","keywords":null,"link":"/sport/20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","timestamp":"2020. július. 25. 15:40","title":"Xavi pozitív vírustesztje miatt nem ülhet le a kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]