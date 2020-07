A Mercedes-Benz G-osztály kétségkívül az egyik legnépszerűbb valódi terepjáró, igaz nem feltétlen az inkább utcai erőfitogtatásra való AMG G63 variánsa esetében. Viszont ez modellvariáció hagyományosan élen jár a Mercedesek egyedi tuningjában.

A Brabus, amely az egyik legrégebbi és legismertebb tuningcége a stuttgarti márkának a jelenlegi G-oszátályhoz is több tuningcsomagot kínál. Így például a G63 700-ast, amely úgynevezett Widestar karosszéria szélesítéssel is megvásárolható.

A legfontosabb dolog, hogy egy 4.0 literes biturbo V8-as motorú tuingautóról, van szó, amely 700 lóerős, amellett hogy 950 Nm nyomatékkal bír. A szabványos tuningba most viszont beszállt a Fostla cég is, amely külső optikai tuninggal foglalkozik és úgy döntöttek visszaidézik a Gelandenwagen hagyományait, a katonai gyökereket. A hannoveri székhelyű teljes vinilfóliázást alkalmazott a kocsin, ami az egyébként is kevelt Tactiacal Green színére emlékeztet a G-osztálynak.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Persze felhasználták a Brabus kipufogórendszerét, hátsó spoilereit és kötényelemeit. Ugyanilyen figyelemre méltó az a kerék szett is ami a kocsi alá került, a Platinum Edition kovácsolt Brabus Monoblock Z 24 hüvelykes felnikkel. Végül pedig az egész kasztnit 30 milliméterrel lejjebb engedték, hogy még dögösebb legyen.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.