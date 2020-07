Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze hat kocsiban lesz a 222-ből.","shortLead":"Mindössze hat kocsiban lesz a 222-ből.","id":"20200722_Megerositette_a_BKV_iden_sem_lesz_klima_a_3as_metron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e641e720-74bd-4f26-9ac2-4ee7eb0ed1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Megerositette_a_BKV_iden_sem_lesz_klima_a_3as_metron","timestamp":"2020. július. 22. 08:07","title":"Megerősítette a BKV, idén sem lesz klíma a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831fc115-e185-4181-875d-e30fe396cfb3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a képernyő előtt töltött idő és a rossz egészségi állapot a nassolással és az alacsony társadalmi státusszal is összefügg.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a képernyő előtt töltött idő és a rossz egészségi állapot a nassolással és az alacsony...","id":"20200723_televizio_egeszseg_kutatas_sziv_rak_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=831fc115-e185-4181-875d-e30fe396cfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded45f01-5fb1-4dee-ae9e-0f9176c2364f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_televizio_egeszseg_kutatas_sziv_rak_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 23. 18:03","title":"Ha csak két órát tévéznénk naponta, egészségesebbek lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be. ","shortLead":"Egy vastag fehér festékréteg mögé bújtatta az alkotást. ","id":"20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f00d30-e6aa-47a6-8f53-934ff686df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6200758-6223-4b14-8b98-9bda989634e7","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","timestamp":"2020. július. 23. 14:32","title":"Rejtett rajzra bukkantak Picasso egyik képe alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakosságarányosan az EU negyedik legtöbb halálesete történik Magyarországon, az elhunytak szinte pontosan fele szív- és érrendszeri betegségbe halt bele - számolt az Eurostat.","shortLead":"Lakosságarányosan az EU negyedik legtöbb halálesete történik Magyarországon, az elhunytak szinte pontosan fele szív- és...","id":"20200722_halal_egeszsegugy_eurostat_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c53b2b-f47f-4a68-8524-87fcb84ba9e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_halal_egeszsegugy_eurostat_eu","timestamp":"2020. július. 22. 15:02","title":"Minden negyedik magyar haláleset megelőzhető vagy kezelhető lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 11 millió forintot nem jelentettek be, a vád szerint ennyivel tartoznak Minnesota államnak.","shortLead":"Több mint 11 millió forintot nem jelentettek be, a vád szerint ennyivel tartoznak Minnesota államnak.","id":"20200723_Adoscsalassal_is_vadoljak_a_George_Floyd_nyakan_terdelo_rendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2363c9a8-9f06-4a4f-9ac1-6f8b2b58fa3f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Adoscsalassal_is_vadoljak_a_George_Floyd_nyakan_terdelo_rendort","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Adóscsalással is vádolják a George Floyd nyakán térdelő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]