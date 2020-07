Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","shortLead":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","id":"20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab3fe60-8312-413c-9115-d3b651a322cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","timestamp":"2020. július. 24. 16:29","title":"Az összes amerikai futamot törölték az F1-es naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eset az Esztergomi Történelmi Napokon történt tavaly.","shortLead":"Az eset az Esztergomi Történelmi Napokon történt tavaly.","id":"20200723_Hasba_lott_egy_nezot_a_lovasijasz_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d3a746-1569-4f6d-bcba-dcdb594d4699","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hasba_lott_egy_nezot_a_lovasijasz_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. július. 23. 08:18","title":"Hasba lőtt egy nézőt a lovasíjász, vádat emeltek ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","shortLead":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","id":"20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4200fc-5125-4410-b20d-be5fafd5c578","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","timestamp":"2020. július. 24. 11:44","title":"Vadállatokat árusító piacok ezreit zárják be Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","id":"20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff9f1c8-8519-47c7-9acf-1e66e0b6ca50","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","timestamp":"2020. július. 23. 14:35","title":"Miniszterelnök maradt Bojko Boriszov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","id":"20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f4d1af-85eb-40e7-b321-4365ed0e162c","keywords":null,"link":"/sport/20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","timestamp":"2020. július. 24. 07:28","title":"MOB: még egyszer nem lehet halasztani az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202030_labjegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f2fba7-6b38-47b3-b5e0-b20623fd497c","keywords":null,"link":"/itthon/202030_labjegyzetek","timestamp":"2020. július. 23. 13:55","title":"Farkas Zoltán: Lábjegyzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","shortLead":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","id":"20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b8250d-8fc9-48e2-ac2e-2fcb3982002c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","timestamp":"2020. július. 24. 17:26","title":"Egy kamion alvázán megbújva próbált bejutni az országba egy menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]