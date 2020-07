Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene hordania. ","shortLead":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene...","id":"20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97ffe5-33e1-43b5-9535-ee619f3aa2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","timestamp":"2020. július. 28. 12:31","title":"Az év közleményét adta ki a Honfoglalás 2000 Egyesület – fogyókúrára fognák Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","shortLead":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","id":"20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eadf611-c044-4dcb-a33f-910853a1d9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","timestamp":"2020. július. 29. 07:39","title":"Hét év után találták meg a házi őrizetből megszökő csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","shortLead":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","id":"20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16668635-7322-4a84-ac7b-db46b90a0538","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","timestamp":"2020. július. 30. 09:51","title":"Újabb tüntetés jön Vásárosnaményban, most a kórházért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tevan Imre újságíró a Facebook-oldalán írta ki, visszamegy az Indexhez.","shortLead":"Tevan Imre újságíró a Facebook-oldalán írta ki, visszamegy az Indexhez.","id":"20200730_tevan_index_foszerkeszto_helyettes_dull_bodolai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a889d3-1c54-4252-b975-a56604e7742c","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_tevan_index_foszerkeszto_helyettes_dull_bodolai","timestamp":"2020. július. 30. 10:06","title":"Megvan, ki lesz az Index új főszerkesztő-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","shortLead":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","id":"20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2618ba9-761e-49da-858d-eca592a69663","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Van olyan magyar egyetem, ahol a nagyobb előadásokat online tervezik megtartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja Barkóczi Sándor füzesgyarmati méhész. A gazda ezért több lábon áll, márciusban megnyitotta például a kaptárlevegős apartmanját, ahol méhek döngicsélése mellett és bódító mézillatban lehet relaxálni. De mi az a kaptárlevegő, miért nem lesz idén elég akácméz, és versenyezhet-e egyáltalán a turizmusra építő méhészete a klímaváltozással vagy a nagyüzemi vegyszerezéssel?","shortLead":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja...","id":"20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358097ec-ab7a-4597-8808-3a465fc56d58","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","timestamp":"2020. július. 29. 20:00","title":"Egy szobában voltunk közel egymillió méhhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb lehet.","shortLead":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb...","id":"20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a16f-f4be-412a-a312-378205c97382","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","timestamp":"2020. július. 29. 15:21","title":"Több mint félmilliárd forintos kárt okozhattak a hétvégi esőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]