[{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","shortLead":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","id":"202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b1d287-1b98-4030-8397-93ff14f8f51f","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","timestamp":"2020. február. 11. 12:00","title":"Erre a könyvre vártak a magyar futballrajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első összehajtható telefonja árából.","shortLead":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első...","id":"20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620f015-f50e-4502-93c7-4205631f57a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","timestamp":"2020. február. 11. 12:03","title":"Legyen olcsóbb a Galaxy Fold – győzködik a szolgáltatók a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi „nyomravezetői díjat”, mint 2019-ben.","shortLead":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi...","id":"20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b1f3d-d6c4-4812-9458-0af3d3b00f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","timestamp":"2020. február. 11. 18:03","title":"Különösen megérte hibára vadászni: közel 2 milliárd forintot fizetett a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely szerinti eljárás ügyét.","shortLead":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely...","id":"20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cf310c-68b6-4ffa-a4b4-c1d6e7f3e22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","timestamp":"2020. február. 11. 15:53","title":"Weber: Botrányos, hogy nem tárgyalják a 7-es cikkely szerinti eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vidéki város két, bevallottan konzervatív gimnáziumigazgatója is kiborult a NAT-on. Borzalmasnak tartják, hogy a Nemzeti alaptanterv nem pedagógusszakmai, hanem politikai kérdésként nyilvánul meg. Névtelenül mertek csak interjút adni.","shortLead":"Egy vidéki város két, bevallottan konzervatív gimnáziumigazgatója is kiborult a NAT-on. Borzalmasnak tartják...","id":"20200213_Konzervativ_igazgatok_a_NATrol_Rogan_Antal_es_Habony_Arpad_nyilvan_csapkodja_a_terdet_oromeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635080f4-3967-4593-be68-f58a9edf9d5a","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Konzervativ_igazgatok_a_NATrol_Rogan_Antal_es_Habony_Arpad_nyilvan_csapkodja_a_terdet_oromeben","timestamp":"2020. február. 13. 09:25","title":"Konzervatív igazgatók a NAT-ról: „Rogán Antal és Habony Árpád nyilván csapkodja a térdét örömében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","shortLead":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","id":"20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0807941c-f339-4d9f-a239-5c070c8886a1","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 21:19","title":"Megvan a harmadik érem is a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]