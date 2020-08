Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","shortLead":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","id":"20200805_bejrut_libanon_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa346f-28ba-4b4b-84b9-8dff37ff6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_libanon_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:20","title":"Legalább 78 áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit vállalnak és mire vállalkoznak. Fuss át egy apróhirdetés-rovatot, és szinte el sem kell olvasnod, mit mondanak a hírek.","shortLead":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit...","id":"20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f485b-80cf-4887-acfe-29ecaa5d8c58","keywords":null,"link":"/360/20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Olvass apróhirdetéseket, és megtudod, milyen az életünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi referenciamunkáinak figyelembevételét, a BKK mégis 10 éves referenciaidővel írta ki a Lánchíd-tendert. Ide kapcsolódó érdekesség: decemberben lesz 9 éve, hogy véget ért a Margit híd felújítása, amit a Simicska-féle Közgép, a Strabag és az A-Híd csináltak.","shortLead":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi...","id":"20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c0fa46-65d4-4d1c-8139-da31da9c9f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:15","title":"Kormányrendelet miatt dobták vissza a Lánchíd közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","shortLead":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","id":"20200803_balna_uszas_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6257dc-3a5b-4bd1-933e-4125b19c88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200803_balna_uszas_ausztralia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:44","title":"Majdnem bálnák nyomtak össze egy úszó nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de56a584-33e4-4bd5-b513-84bf641e6b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál kutatócsoport készítette a felvételeket.","shortLead":"Egy ausztrál kutatócsoport készítette a felvételeket.","id":"20200804_Videoban_mutattak_meg_hogyan_fekezi_meg_a_koronavirust_a_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de56a584-33e4-4bd5-b513-84bf641e6b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f35ed6-8bd6-4089-9d05-06ab9bfa8265","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Videoban_mutattak_meg_hogyan_fekezi_meg_a_koronavirust_a_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:11","title":"Videó készült arról, hogyan fékezi meg a koronavírust a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","shortLead":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","id":"20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e307677-923d-4d31-b79b-a6627b628cae","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:47","title":"Kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","shortLead":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","id":"20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87689d9-a2c2-42f1-b689-5a8cab0af38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:59","title":"Íme Kína hatalmas elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]