[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","shortLead":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","id":"20200806_tesco_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adada8d-4e73-48c8-b404-913ef00cc4c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:31","title":"Cáfolja a Tesco, hogy csoportos létszámleépítésre készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elmondta, csaknem 5 millió vakcinát foglalt be Magyarország, a készletre az EU-nál jelentkezett be. A védekezésnél az emberek felelősségét hangsúlyozta, újabb korlátozásokat nem jelentett be, a migráció miatt pedig ismét libernyákozott párat.","shortLead":"Orbán Viktor elmondta, csaknem 5 millió vakcinát foglalt be Magyarország, a készletre az EU-nál jelentkezett be...","id":"20200807_Orban_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96cef2-ed58-4d89-86f2-7098809cfa90","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Orban_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:46","title":"Orbán: A védekezés sikerét az ország intelligenciaszintje dönti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő, egyedüliként ezt a falut kapta telibe a vihar.\r

