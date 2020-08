Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak idegenben kell bizonyítaniuk, derült ki a nyoni sorsoláson.","shortLead":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak...","id":"20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6795-8c40-4bfe-9d49-4ff9bf214446","keywords":null,"link":"/sport/20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:14","title":"Finn, ír és svéd ellenfelekkel küzdhetnek a magyarok az Európa-liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","shortLead":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","id":"20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866dce6-6445-4337-9f61-87eb5f717999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:16","title":"Még 11 honvédelmi sportközpontot épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","id":"20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2505cf65-0b58-46ba-980e-024597c0265c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:56","title":"Márki-Zay kétharmados ellenzéki többséget vizionál 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8b431b-a7cd-44aa-9505-8f2495c14d08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem fog sokat pihenni Keanu Reeves.



","shortLead":"Nem fog sokat pihenni Keanu Reeves.



","id":"20200810_Szinte_le_sem_all_a_stab_a_John_Wick_4_utan_rogton_jon_a_folytatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8b431b-a7cd-44aa-9505-8f2495c14d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d5542-5d3f-40fa-ac03-3e0bc48c160b","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Szinte_le_sem_all_a_stab_a_John_Wick_4_utan_rogton_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:01","title":"Szinte le sem áll a stáb: a John Wick 4 után rögtön jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti a hatását, mint a világ többi részén. A hagyományosan hideg vidékek felmelegedése a mi környezetünkben is súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti...","id":"202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b132941-660a-4025-953d-8301bb9fbd0c","keywords":null,"link":"/360/202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:00","title":"Annyira drámai a sarkvidéki felmelegedés, hogy már Putyin sem viccelődik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","shortLead":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","id":"20200810_kullancs_virus_sfts_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b7484-a734-466c-9374-d89f88dafe61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_kullancs_virus_sfts_kina","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:13","title":"Újabb vírus ütötte fel a fejét Kínában, heten meghaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","shortLead":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","id":"20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbfc24f-dcc7-44e9-b241-82b7d6763ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:51","title":"Európai körútra indult Trump egyik minisztere, Orbán és Magyarország viszont nincs a listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]