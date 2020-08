Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona mellett.\r

\r

","shortLead":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona...","id":"20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e39b8e-c832-4398-bb40-23e9f6831878","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:19","title":"Puskás Öcsi is bekerül a FIFA 21-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","shortLead":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","id":"20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c0744e-29c9-4894-86b6-7cefc3220c95","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:50","title":"Újabb 30 napra felfüggesztették a gödi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13f3483-5f4e-4cc9-b41b-31ba0d3c42ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Dávid három és fél évet kapott lopásért, de megpróbálta megúszni a börtönt. Egy zuglói hotelben bujkált, ahova a TEK ment érte. Videó az elfogásról.","shortLead":"V. Dávid három és fél évet kapott lopásért, de megpróbálta megúszni a börtönt. Egy zuglói hotelben bujkált, ahova a TEK...","id":"20200811_videon_az_elfogas_szokes_elitelt_a_tek_kapta_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13f3483-5f4e-4cc9-b41b-31ba0d3c42ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37875f2-fe13-4dcd-99c7-307d6b4c5e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_videon_az_elfogas_szokes_elitelt_a_tek_kapta_el","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:38","title":"Zuglói hotelszobából vitte el a TEK a szökésben lévő elítéltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter rotorszele sodorta le. Azóta kritikus állapotban volt.\r

","shortLead":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter...","id":"20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83051b2c-0ac6-45fa-be61-b60619308407","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:06","title":"Meghalt a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket. Az olyan luxusmárkák pedig, mint a Chanel, a Dior, a Gucci és a Burberry pedig Snapchaten, TikTokon és WeChaten keresztül küzdenek a fiatalabb vásárlók figyelméért – és pénzéért. Kína után Nyugaton is egyre inkább teret kap a közösségi médián keresztüli vásárlás, aminek a koronavírus egy újabb löketet adott. ","shortLead":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket...","id":"20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b463c-26ed-41ba-8198-3e21d5adff58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:40","title":"Meglátom, megveszem – luxusmárkák nyomulnak a TikTokon és az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték követelni. A libanoni fővárosban a múlt keddi hatalmas robbanás óta nagy a feszültség, a kormány hétfőn le is mondott.\r

\r

","shortLead":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték...","id":"20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e8123-4275-4d42-bcdc-101e6c21c0c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:32","title":"Több tucat sérültje van a hétfő esti bejrúti tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","shortLead":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","id":"20200810_kullancs_virus_sfts_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b7484-a734-466c-9374-d89f88dafe61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_kullancs_virus_sfts_kina","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:13","title":"Újabb vírus ütötte fel a fejét Kínában, heten meghaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","shortLead":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","id":"20200811_pokolhangya_vadasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c3f42-ad12-469c-9b41-bbd16aa630af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_pokolhangya_vadasz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 22:05","title":"A hangya őse még nem hitt a csapatmunkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]