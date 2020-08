Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"175d91a1-f267-480b-a5d9-2cdffce91b6f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Ha már a magyar kormány nem ad egyértelmű állásfoglalást arról, mi az álláspontjuk Aljakszandr Lukasenka újraválasztásáról és a belarusz rendőrség héten mutatott produkciójáról, mi próbáltuk meg elérni őket. Találtunk egy elhatárolódót is.","shortLead":"Ha már a magyar kormány nem ad egyértelmű állásfoglalást arról, mi az álláspontjuk Aljakszandr Lukasenka...","id":"20200813_fidesz_feheroroszorszag_hollik_istvan_deutsch_tamas_revesz_mariusz_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175d91a1-f267-480b-a5d9-2cdffce91b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0dee1e-1f83-42ea-81c7-da6588c9489f","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_fidesz_feheroroszorszag_hollik_istvan_deutsch_tamas_revesz_mariusz_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:00","title":"Mi sem szeretjük, ha beleszólnak a dolgainkba – fideszes politikusokat kérdeztünk a belarusz helyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal a kisbefektetőknek is lehet beleszólásuk.","shortLead":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal...","id":"202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4813d0d-4935-46b2-a2bb-0693714b6b2f","keywords":null,"link":"/360/202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:40","title":"Mészáros Lőrinc tőzsdei cége átveheti a hatalmat a CIG Pannónia Biztosítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","shortLead":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","id":"20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022cd40-ab7d-49b4-8c99-8a500ed6fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:17","title":"Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202033_emberi_szinjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17899e1e-cf50-4f93-bfa8-205e90a34277","keywords":null,"link":"/itthon/202033_emberi_szinjatek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:28","title":"Hamvay Péter: Emberi színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bf3861-83e4-4d18-8a78-f1472f8110c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak szeptember végéig nézheti az égboltot a Csillagnéző szobor a Műcsarnoknál.","shortLead":"Már csak szeptember végéig nézheti az égboltot a Csillagnéző szobor a Műcsarnoknál.","id":"20200814_liget_szobor_csillagnezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bf3861-83e4-4d18-8a78-f1472f8110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d87a1-ee63-4f8f-bfcf-d78c8855726a","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_liget_szobor_csillagnezo","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:40","title":"Elviszik a Ligetből az álló péniszű csillagnéző szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","shortLead":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","id":"20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd8431-424b-4d70-a108-a0b52f043bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:21","title":"Még be sem mutatták, de már rekordidőt futott az új Porsche Panamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245c3740-5332-4646-a836-c0537fae32cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200813_Minden_problemanak_van_megoldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245c3740-5332-4646-a836-c0537fae32cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f9df77-37fe-4147-9a51-652cdf40261e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200813_Minden_problemanak_van_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:15","title":"Minden problémának van megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]