[{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte: az állami támogatásokat sorra nyerő együttes pénzért dolgozott.","shortLead":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte...","id":"20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e636a4-2afa-43b2-a1fd-3d5202ad5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:15","title":"Benkő: Ingyen írt páncélos indulót a Kárpátia, mert ennyire hazafias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd862-ea76-486e-bc27-69910b53fa9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európa több országában sorra dőlnek meg a rekordok, közben Olaszország bővítette a kockázatos országok listáját, Spanyolországban egyre több helyen tiltják meg a dohányzást.","shortLead":"Európa több országában sorra dőlnek meg a rekordok, közben Olaszország bővítette a kockázatos országok listáját...","id":"20200813_Nemetorszagban_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_rekordot_dontott_az_uj_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd862-ea76-486e-bc27-69910b53fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9880f07-4db8-4308-bb1c-fc39133f0c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Nemetorszagban_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_rekordot_dontott_az_uj_betegek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:45","title":"Németországban, Romániában és Ukrajnában is rekordot döntött az új koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","shortLead":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","id":"202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb03e50-09f1-470f-a633-ad05db26b84f","keywords":null,"link":"/360/202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:30","title":"Triumvirátus alakult a 4iG-hez került kiberbiztonsági cég élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc073c7b-c336-443a-9b7a-0daca5f98c6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAIH elnöke szerint ő nem Facebook-törvényt kért és nem érdekli, hogy a javaslata kormánypárti, vagy ellenzéki médiát érint.","shortLead":"A NAIH elnöke szerint ő nem Facebook-törvényt kért és nem érdekli, hogy a javaslata kormánypárti, vagy ellenzéki médiát...","id":"20200813_Peterfalvi_Attila_naih_facebook_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc073c7b-c336-443a-9b7a-0daca5f98c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd3c505-814c-41d9-a88c-f0258c40e12e","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Peterfalvi_Attila_naih_facebook_torveny","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:10","title":"Péterfalvi a facebookos poszttörlésekről: Ez beavatkozás egy ország alkotmányos gyakorlatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","shortLead":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","id":"20200814_loverseny_lo_fogadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817f189-f79c-4783-ad1d-39ee00738f90","keywords":null,"link":"/elet/20200814_loverseny_lo_fogadas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:05","title":"Először nyert olyan ló a brit-ír lóversenyek történetében, aminek 1 a 300-hoz esélyt adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","shortLead":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","id":"20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4454d0-12b0-4ed2-90c3-d8feef01e390","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:04","title":"Táskatolvaj medvéket füleltek le a Szent Anna-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által 1801-ben felfedezett törpebolygón.","shortLead":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által...","id":"20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0526b4f3-f681-49e9-a012-ad0440ec08ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:03","title":"Nem várt anyagra bukkantak kutatók a Ceres törpebolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]