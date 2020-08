Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án az Összetartozás emlékhelyének átadásán, ahol kihirdette \"a trianoni száz év magyar magány\" korszakának lezárását, közölte, hogy minden magyar gyermek újabb őrhely, illetve azt, hogy \"tágabb hazánk, Európa hajója éppen megfeneklett, az évszázadok során megszerzett világpolitikai és világkereskedelmi pozíciója megbicsaklott\" és \" istentelen kozmosszal, a családok szivárványosításával, migrációval és nyitott társadalmakkal kísérletezik.\" Ezek után nem meglepő, hogy azt is kijelentette, hogy a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\".","shortLead":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án...","id":"20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4f7c5a-3720-4887-b9be-fe0e72866db5","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:54","title":"Orbán Viktor szerint a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül.","shortLead":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új...","id":"20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1655aabd-5dec-4982-b867-44b7b91ce45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:01","title":"Mindennek a teteje: teszten a Samsung legkomolyabb telefonja, a Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező országokban.","shortLead":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező...","id":"20200819_inflacio_eu_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea6e82-bec4-4539-ae8f-8c96aa711784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_inflacio_eu_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:24","title":"A magyar infláció a legnagyobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan szolgáltatás, amely már az idén búcsút vesz tőle.","shortLead":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan...","id":"20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa209fe-a114-4305-8083-f4acf3e69381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:03","title":"Döntött a Microsoft: elkezdik kivonni a forgalomból az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hónapja tartó tüntetéssorozat előzte meg a katonák akcióját. Ugyanarról a támaszpontról indult a lázadás, ahonnan a 2012-es puccs is.","shortLead":"Két hónapja tartó tüntetéssorozat előzte meg a katonák akcióját. Ugyanarról a támaszpontról indult a lázadás, ahonnan...","id":"20200818_mali_elfogtak_az_elnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b35931-1cb8-4bc0-810d-b4dfd5152d7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_mali_elfogtak_az_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:16","title":"Lázadó katonák fogták el az elnököt és a kormányfőt Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon és színházi felvételeken túl számos dokumentarista sorozatot is készített. A munkáit több köz- és magángyűjtemény őrzi, az elismerései között van a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díja. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Szebeni András fotográfus nagyon tudott élni. És most nagyon meg tudott halni. Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei, a könyvei, maradtak a történetek, és maradtunk mi, a barátai”. Most a képein keresztül idézzük fel az emlékét.","shortLead":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon...","id":"20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b8ea3e-93f4-44f4-8685-1800b5b60496","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:30","title":"„Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei” – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy a Kelet-Európát makacsul nem értő nyugati vezetők. ","shortLead":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy...","id":"20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749b1a25-6648-45e9-840c-e9627e9aa18c","keywords":null,"link":"/360/20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:00","title":"TGM: A lengyel kormány és Belarusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]