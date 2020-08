Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","id":"20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413aab1-fb37-438e-a88f-545d2a69726d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:13","title":"Fucsovics simán kikapott, kiesett New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy, egy évszázadon át húzódó oltásellenes vitát, amelyben időnként a szabadságjogok győztek, de a végén a vírus vesztett.","shortLead":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy...","id":"202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34bb090-d675-46b1-bb71-2cee5966719b","keywords":null,"link":"/360/202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"135 éve kezdődött és azóta is tart a harc az oltásellenesek és a tudomány között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg a Vidit a magyar állam, de azt sem hallgatták el, hogy azóta már inkább a Puskás Akadémiáért rajong a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg...","id":"20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a302d-daff-4b6b-bce5-a5600e99a0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:32","title":"Az ír sajtó Orbán focimániájáról ír a Fehérvár–Bohemians meccs felvezetéseként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","shortLead":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","id":"20200825_gyogyszerek_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff84c5f-9e36-441d-b4d9-45cab09dc1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_gyogyszerek_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:25","title":"Fogynak a tavasszal felhalmozott gyógyszerek, újra nő a patikák forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról a brit királyi családdal, de ez az igazság igencsak egyoldalú, és kicsit bosszú íze is van. A kivonulásuk idején sokak szimpátiáját kiváltották, de a PR-háborúnak ezt a csatáját nem biztos, hogy megnyerték. ","shortLead":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról...","id":"20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787ec1d1-02bc-40c9-bebd-746bf2d27f12","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:00","title":"Lehet, hogy Harry herceg és Meghan Markle most tényleg túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","shortLead":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","id":"20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb264745-6945-4d05-a345-f1375a4f4b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:53","title":"Fehér ruhás nők tüntettek a fehérorosz nagykövetség előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]