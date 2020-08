Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","shortLead":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","id":"20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bb09f-bcbf-4ae7-a76b-ee2fbec20b95","keywords":null,"link":"/elet/20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:39","title":"Újra kórházba került Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és a demokráciát, nem pedig azt a dohos, illiberális keleti homályzónát, ahová Orbán évek óta vágyik. Vélemény.","shortLead":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és...","id":"202035_keleten_ahelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479711-e436-408b-97ff-d3595c6a8cef","keywords":null,"link":"/360/202035_keleten_ahelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:00","title":"Seres László: Keleti tempóban távolodunk tovább a Nyugattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az interjúban közölte, milyen feltételekkel mennének be az orosz erők a szomszédos országba, s beszámolt arról is, hogyan áll az orosz koronavírus-vakcinák fejlesztése. Nem említette meg ugyanakkor azt, hogy az ellenzék legismertebb vezetőjét, Alekszej Navalnijt egy héttel ezelőtt méreggel akarták megölni. ","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025bb4f1-117d-4642-a5cb-ef7404cc2932","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:19","title":"Putyin szerint a fehéroroszok tiltakozása az ország belügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Visa mostantól a valós idejű mélytanulást (deep learning) használja a tranzakciók feldolgozása során. A Smarter Stand in Processing (STIP) névre keresztelt megoldás mesterséges intelligencia segítségével csökkenti az ügyfelek elutasított tranzakcióinak számát, amikor bankjukban működési zavar vagy leállás tapasztalható.","shortLead":"A Visa mostantól a valós idejű mélytanulást (deep learning) használja a tranzakciók feldolgozása során. A Smarter Stand...","id":"20200827_visa_smarter_stip_mesterseges_intelligencia_elutasitott_tranzakciok_banki_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ae9a-2ba1-42aa-9e62-70a7b91dee6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_visa_smarter_stip_mesterseges_intelligencia_elutasitott_tranzakciok_banki_leallas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Ha Visa kártyája van, akkor érinti: a háttérben bevetik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9018923e-e4c0-4eb3-803e-3e211feb929b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális Tanterem nevű szolgáltatását, melynek segítségével a tanórákat offline és online módon is le lehet bonyolítani. Az elmúlt hónapokban 20 ilyen tantermi rendszert épített ki a vállalat óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban. A tervek szerint az év második felében – a szeptemberi iskolakezdésre való tekintettel – meg fog duplázódni a kiépítések száma, mivel egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan megoldásokra, amelyek lehetővé teszik a személyesről virtuális oktatásra történő gyors és rugalmas átállást.","shortLead":"A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális Tanterem nevű szolgáltatását, melynek segítségével a tanórákat...","id":"20200828_vodafone_digitalis_tanterem_szolgaltatas_hibrid_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9018923e-e4c0-4eb3-803e-3e211feb929b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5249b-827f-4769-a228-f3d55ea71280","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_vodafone_digitalis_tanterem_szolgaltatas_hibrid_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:33","title":"Már 20 ezer magyar diák és tanár próbálta ki a Vodafone digitális tantermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","shortLead":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","id":"20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757eb82-299e-460c-8e8a-88d295c07cd7","keywords":null,"link":"/sport/20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:27","title":"Koronavírusos a birkózóválogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]