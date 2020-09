Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20200901_szijjarto_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44adac8-e664-4537-a0d4-6462bb9dc139","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szijjarto_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:10","title":"Szijjártó a határzárról: ingázni még lehet, de kevesebb a határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f9186-27f8-433b-b1d9-4d2d36a0b729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű városi kisautójának első generációja Kínában mind a mai napig gyártásban van.","shortLead":"A japán gyártó népszerű városi kisautójának első generációja Kínában mind a mai napig gyártásban van.","id":"20200901_kevesen_gondolnak_de_meg_mindig_gyartjak_a_regi_suzuki_wagon_rt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87f9186-27f8-433b-b1d9-4d2d36a0b729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c807bdac-8410-4380-bdcf-6a245d648cf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_kevesen_gondolnak_de_meg_mindig_gyartjak_a_regi_suzuki_wagon_rt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:59","title":"Kevesen gondolnák, de még mindig gyártják a régi Suzuki Wagon R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","shortLead":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","id":"20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c44e63-29c6-4b81-b55a-e8be89f29ef3","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:48","title":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal pedig azt sugallja, lemaradunk.","shortLead":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal...","id":"20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb325b8-17b0-4b8d-bcfe-ecfde78ce4e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"Mi a gond a magyar mobilnettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos alkalmazások elindíthatók legyenek a számítógépen is.","shortLead":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos...","id":"20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92933b-463f-4065-9dbf-85c2adc6bbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:23","title":"Ha a telefonja Samsung, a gépén pedig Windows van, már a pc-n is futtathat androidos appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik a terrortámadás pere.","shortLead":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik...","id":"20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee22b84f-41c0-41fb-9869-3b56cd798ad4","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:14","title":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. Addig a hallgatókon és a tanárokon kívül mást nem engednek be az épületbe. ","shortLead":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat...","id":"20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174a941-aede-4403-a8ff-303457996d82","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:57","title":"Tizenhárom pontos követeléslistát olvastak fel a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]