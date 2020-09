Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","shortLead":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","id":"20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8685e19-d5ff-446c-a9d3-eb2355de92a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:31","title":"Letartóztattak egy magyar búvároktatót Thaiföldön, mert ott járt, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","shortLead":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","id":"20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04f400-82ae-4b48-9bc5-576de19f3b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:14","title":"Egy osztrák férfi megdöntötte a jégkockákkal töltött tartályban tartózkodás rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones tőzsdeindexből. A teljes olajipar folyamatosan veszít jelentőségéből.","shortLead":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones...","id":"202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdc522-d7d1-4b00-844d-94e186592050","keywords":null,"link":"/360/202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"A cégvilág csúcsáról a süllyesztőbe: egy olajóriás tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","shortLead":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","id":"20200906_vasut_vonat_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc06bb0-ab8a-40b1-9be0-4f43659ee32f","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_vonat_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:22","title":"Egy nap alatt három embert gázolt el vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független szellem éljen az egyetemeken és a kutatóintézetekben? Tényleg nem fontos a szabad sajtó és a független bíróság?



","shortLead":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független...","id":"20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89879750-59e3-4716-a5b0-c5e59a142097","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint ugyanazt a kört veszélyezteti az influenza, mint a koronavírus, ezért lenne fontos az oltás.","shortLead":"A főorvos szerint ugyanazt a kört veszélyezteti az influenza, mint a koronavírus, ezért lenne fontos az oltás.","id":"20200907_szlavik_influenza_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09981bff-ff3d-4039-9874-c0922f303940","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_szlavik_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:05","title":"Szlávik: Most különösen fontos, hogy influenza ellen oltassuk be magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2411cf68-67b3-4992-a190-12491b7c75ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porsche 718 Spyderrel sikerült közel fél másodperccel jobbat mennie a korábbi Guinness rekordernél.","shortLead":"Egy Porsche 718 Spyderrel sikerült közel fél másodperccel jobbat mennie a korábbi Guinness rekordernél.","id":"20200906_Egy_16_eves_lany_szlalomozik_hivatalosan_a_leggyorsabban_autoval__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2411cf68-67b3-4992-a190-12491b7c75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9fc79-0238-4324-8389-4cb07db22952","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Egy_16_eves_lany_szlalomozik_hivatalosan_a_leggyorsabban_autoval__video","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:48","title":"Egy 16 éves lány szlalomozik hivatalosan autóval a leggyorsabban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]