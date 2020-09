A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is.

Míg a Skoda Octavia és a Seat Leon új változata a közelmúltban kapásból normál és kombi változatban mutatkozott be, addig a nyolcadik generációs Golfból a praktikusabb verziót csak egy évvel az ötajtós modell után leplezték le. Viszont a 611-1642 literes csomagtartójú új Golf Variant mellett most rögtön egy másik kombi változat is érkezett:

A Golf Alltrack elsősorban a módosított lökhárítók, a fényezetlen kerékjárati ívek és az enyhén emelt futómű tekintetében különbözik a Golf Varianttól, illetve az utastérben is felfedezhető némi kozmetikázás.

Alapáras az összkerékhajtás, a 2 literes csúcsdízel pedig a Varianttól eltérően nem 150, hanem 200 lóerős. Ez a sportos Golf GTD-ből ismerős erőforrás 400 Nm-es nyomatékot ad le, ami lehetővé teszi akár 2 tonnás utánfutó vontatását is.

Az egyelőre ismeretlen árú Golf Alltrack első példányait várhatóan az év végén vehetik majd át a vásárlók.

