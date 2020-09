Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb országa elutasítja az egyoldalú lépést, illegálisnak tartja, és ebből az éles szembenállásból valószínűleg heves vita lesz a világszervezetben annak idei közgyűlési ülése előtt - állapította meg az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb...","id":"20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919d32c-5312-4e2c-a8bb-4e7c1581b048","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:46","title":"Az USA visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","id":"20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98227583-d5b3-4d2e-b740-01051ea1717f","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:32","title":"A megmérgezett Navalnij felkelt az ágyából és lépcsőzött egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és a járműforgalmat is vizsgálhatják a jövőben drónok segítségével. A fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) zajlanak.","shortLead":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és...","id":"20200919_pte_mik_dronok_zalazone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde936f8-8ffb-4197-bbe7-aa59bcf9cbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_pte_mik_dronok_zalazone","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:03","title":"Drónokkal figyeltetnék a forgalmat, így gyorsan át lehetne kapcsolni a jelzőlámpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több helyen korlátozzák az emberek szabad mozgását. ","shortLead":"Hétfőtől több helyen korlátozzák az emberek szabad mozgását. ","id":"20200920_Tuntetes_tiltakozas_Madrid_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81be2e-3860-46b2-89f2-295dc2ae80d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tuntetes_tiltakozas_Madrid_korlatozasok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:33","title":"Koronavírus: a madridi autonóm tartomány több zónájában tüntettek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és adott esetben, a tavaszihoz hasonló korlátozásokkal lehetne elkerülni.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és...","id":"20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b298b3e4-ec51-4c2e-b87b-7c86980b1182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Virológus: 3-4 héten belül megtriplázódhat a napi elhunyt esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]