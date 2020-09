Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lisztarány megjelölésével voltak gondok, az egyik kenyérben pedig túl sok só volt.","shortLead":"A lisztarány megjelölésével voltak gondok, az egyik kenyérben pedig túl sok só volt.","id":"20200923_teljes_kiorlesu_kenyer_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9af0e4-cfd2-41db-b4a2-e77d72cd7b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_teljes_kiorlesu_kenyer_nebih","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:36","title":"18 teljes kiőrlésű vagy Graham-lisztes kenyérből 11-nél találtak hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár az alapkamaton nem változtatott, prognózisát alaposan átírta a Magyar Nemzeti Bank, amely úgy véli, idén 5,1–6,8 százalékos mértékben zsugorodik a gazdaság.","shortLead":"Bár az alapkamaton nem változtatott, prognózisát alaposan átírta a Magyar Nemzeti Bank, amely úgy véli, idén 5,1–6,8...","id":"20200923_Onkorrekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb19ace-8b2e-477d-835a-2b1481554fc5","keywords":null,"link":"/360/20200923_Onkorrekcio","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:00","title":"Matolcsy nem akarta látni, hogy jön a recesszió, de most rájött, hogy itt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","shortLead":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","id":"20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1728-f9d7-4845-9985-e28a6bd1141a","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:58","title":"Megszületett a szupermodell Gigi Hadid gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik – állapították meg svájci kutatók. Az új koronavírussal megfertőződött embereknek csak az ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint.","shortLead":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik –...","id":"20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd981809-7ba8-4d1f-a9f2-6b53715fdb5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:35","title":"Csak minden ötödik koronavírussal fertőzött marad tünetmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint választási csalásra készülnek a demokraták. Amikor arról kérdezték, választási vereség esetén hajlandó lenne-e békésen átadni a hatalmat, nem mondott igent.","shortLead":"Az elnök szerint választási csalásra készülnek a demokraták. Amikor arról kérdezték, választási vereség esetén hajlandó...","id":"20200924_amerikai_elnokvalasztas_trump_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55d237-272f-40a2-ac04-7c731f288fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_amerikai_elnokvalasztas_trump_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:18","title":"Trump: a 2020-as választás az alkotmánybíróságon ér majd véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]