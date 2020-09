Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami miatt az összes Marvel-film csúszik. Egy évvel elhalasztották Spielberg West Side Storyjának bemutatóját is. ","shortLead":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami...","id":"20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99bdf4f-7a07-4e4d-9d69-708ffd75ecb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Mint a dominó, úgy dőlnek a Marvel-bemutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","shortLead":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","id":"20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9cf4ed-c90c-4042-9a1c-7237171a6c04","keywords":null,"link":"/360/20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Versenyezzünk! – Gergely Márton a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","shortLead":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","id":"20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607a158-dd18-4dc2-91cc-3fa3a5e5969c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:45","title":"Retro húrokat penget ez a Ferrari-alapú új sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9272e60-38e2-4a45-812c-72892b473c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön tapasztalható sarki fényhez hasonlatos, de szabad szemmel nem látható fényjelenséget idéz elő a napszél a 67P számú üstökösön – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A Földön tapasztalható sarki fényhez hasonlatos, de szabad szemmel nem látható fényjelenséget idéz elő a napszél a 67P...","id":"20200922_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_ultraibolya_feny_aurora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9272e60-38e2-4a45-812c-72892b473c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42a10b2-a84a-473d-9cbc-fe8887de5bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_ultraibolya_feny_aurora","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:03","title":"Szemmel nem látható, de a műszer kiszúrta: UV-fény ragyog a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal növelhetik a létszámot az idei utolsó negyedévben.","shortLead":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal...","id":"20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf34db-498d-4fe0-8471-cd0f92d50795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:38","title":"Trendforduló a munkaerőpiacon: a nagyvállalatok lassan újra bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos átlagban milyen arányban emelkedett egy országban a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos...","id":"20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542fb22e-f2b2-4c27-85c5-36935d20f93c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:33","title":"Új koronavírusos funkciót kap a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]