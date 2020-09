Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860d5925-76e3-4e3e-b065-8791b3b67b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Konrad Zuse 1942 és 1945 között építette a Z4 névre keresztelt számítógépet, ami akkora, mint egy fél szoba, és több emberre is szükség van a működtetéséhez. Megértésében sokat segít, hogy megvan a használati utasítása.","shortLead":"A német Konrad Zuse 1942 és 1945 között építette a Z4 névre keresztelt számítógépet, ami akkora, mint egy fél szoba, és...","id":"20200924_konrad_zuse_z4_szamitogep_hasznalati_utasitas_user_manual","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860d5925-76e3-4e3e-b065-8791b3b67b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09aa19a-a851-4714-a6b3-e93ffc9483e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_konrad_zuse_z4_szamitogep_hasznalati_utasitas_user_manual","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:03","title":"Megtalálták a 75 éves, de még ma is működő számítógép használati utasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","shortLead":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","id":"20200923_maszk_kereskedelem_kasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049297a2-d3f2-4995-b4ea-bda066c0dff7","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_maszk_kereskedelem_kasz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:02","title":"Tíz perc szünetet akarnak a maszkban dolgozó kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","shortLead":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","id":"20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e7f1c-9517-499a-af68-e80b33e89046","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:35","title":"Rolling Stone: Már nem a Beatles lemeze vezeti minden idők legjobb albumainak listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát az jelenti, hogy a nem koronavírusos betegekre már most is túl kevés orvos jut és ha megugrik az esetszám, a helyzet tovább romolhat. ","shortLead":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát...","id":"202039_vegtelen_muszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad7d72-ba98-413a-bcab-941403377453","keywords":null,"link":"/360/202039_vegtelen_muszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:10","title":"Már a mentőkocsi-vezetők is tesztelnek, de így sem tudnak minden igényt kiszolgálni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A résztvevő országokat arra kérik, hogy ismertessék frissített klímaterveiket. Nincs vesztegetni való idő az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A résztvevő országokat arra kérik, hogy ismertessék frissített klímaterveiket. Nincs vesztegetni való idő...","id":"20200924_parizsi_klimamegallapodas_klimacsucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4303668-94e3-4236-a795-4ec42779a6ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_parizsi_klimamegallapodas_klimacsucs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:13","title":"Öt éves a párizsi klímaegyezmény, klímacsúccsal ünnepelné az évfordulót London és az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","shortLead":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","id":"20200923_meghalt_juliette_greco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd17e15-2a2b-4357-9e23-a6ff6ebfca41","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_meghalt_juliette_greco","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:47","title":"Meghalt a világhírű sanzonénekesnő, Juliette Gréco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","shortLead":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","id":"20200923_szocialis_tuzifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2c4cff-f9bf-4f77-9e5b-859e0a65b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_szocialis_tuzifa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:59","title":"Kétezernél több kistelepülésnek jut szociális tüzelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]